Bir İçerik Üreticisi "Sokak Hayvanları" Meselesini Bir Köpeğin Gözünden Yorumladı

Ülkemizin gündemini meşgul eden sokak hayvanları problemi, adeta bir kaos haline geldi. Bu durum, hem hayvan hakları savunucularını hem de toplumun genelini derinden etkileyen, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Sokak hayvanlarına yönelik yaşanan bu karmaşık durum, bir yandan onların yaşam haklarını tehdit ederken, diğer yandan da çözümü daha da imkansız hale getiriyor.

İçerik üreticisi Alkan Gürkan Cevizci sokak hayvanları meselesini bir köpeğin gözünden anlattı. Söylediği her kelime durumu net bir şekilde özetlerken, kalpleri de acıttı.