Bir İçerik Üreticisi "Sokak Hayvanları" Meselesini Bir Köpeğin Gözünden Yorumladı
Ülkemizin gündemini meşgul eden sokak hayvanları problemi, adeta bir kaos haline geldi. Bu durum, hem hayvan hakları savunucularını hem de toplumun genelini derinden etkileyen, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Sokak hayvanlarına yönelik yaşanan bu karmaşık durum, bir yandan onların yaşam haklarını tehdit ederken, diğer yandan da çözümü daha da imkansız hale getiriyor.
İçerik üreticisi Alkan Gürkan Cevizci sokak hayvanları meselesini bir köpeğin gözünden anlattı. Söylediği her kelime durumu net bir şekilde özetlerken, kalpleri de acıttı.
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Alkan Gürkan Cevizci, konuyu bir hevesle alınıp sonra terk edilen bir sokak köpeğinin gözünden anlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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