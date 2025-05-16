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Eurovision 2025'in En Çok Konuşulan İsmi Tommy Cash'in Şarkısı Hepimize Nereden Tanıdık Geliyor?

Eurovision 2025'in En Çok Konuşulan İsmi Tommy Cash'in Şarkısı Hepimize Nereden Tanıdık Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.05.2025 - 16:58 Son Güncelleme: 16.05.2025 - 17:00

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Eurovision 2025'e Estonya'nın yarışmacısı Tommy Cash, Espresso Macchiato şarkısıyla damga vurdu. Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen ilk yarı finalde yarışan genç şarkıcı kısa sürede gündem olmayı başardı. Şarkısı ise şimdiden milyonlarca kez dinlendi ve hatta dillere dolandı. Kimileri şarkıyı garip bulsa da kimileri oldukça eğlendi. Peki bu şarkı neden hepimize tanıdık geliyor?

'dygyksel' isimli içerik üreticisi, şarkıcının Bugs Bunny'ye kadar uzanan bağlantısını bularak her birimize aydınlatma yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJjibt...
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Eurovision 2025 maratonu geçtiğimiz Salı günü başladı.

Eurovision 2025 maratonu geçtiğimiz Salı günü başladı.

İlk yarı finalinin Salı, ikincisinin ise Perşembe günü düzenlendiği yarışmada finale kalmayı başaran ülkeler, Cumartesi günü büyük finalde yarışacak ve Eurovision 2025'in kazananı belli olacak. Finalde, Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz, UkraynaErmenistan, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve doğrudan finale çıkan İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık yarışacak. Ülkemiz bu yıl da Eurovision'da olmayacak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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