Eurovision 2025'in En Çok Konuşulan İsmi Tommy Cash'in Şarkısı Hepimize Nereden Tanıdık Geliyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJjibt...
Eurovision 2025'e Estonya'nın yarışmacısı Tommy Cash, Espresso Macchiato şarkısıyla damga vurdu. Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen ilk yarı finalde yarışan genç şarkıcı kısa sürede gündem olmayı başardı. Şarkısı ise şimdiden milyonlarca kez dinlendi ve hatta dillere dolandı. Kimileri şarkıyı garip bulsa da kimileri oldukça eğlendi. Peki bu şarkı neden hepimize tanıdık geliyor?
'dygyksel' isimli içerik üreticisi, şarkıcının Bugs Bunny'ye kadar uzanan bağlantısını bularak her birimize aydınlatma yaşattı.
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Eurovision 2025 maratonu geçtiğimiz Salı günü başladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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