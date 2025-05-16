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Farklı Ülkelerden Videolar Geldi: Davut Güloğlu'nun "Ayağında Takunya" Şarkısı Dünyada Viral Oldu

Farklı Ülkelerden Videolar Geldi: Davut Güloğlu'nun "Ayağında Takunya" Şarkısı Dünyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.05.2025 - 16:35

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Sosyal medya platformları, zaman zaman çeşitli dikkat çekici trendlere ev sahipliği yapıyor. Bu trendler ortaya çıktıktan sonra, dünya genelindeki kullanıcılar benzer içerikler oluşturarak bu akıma katılıyorlar. İster bir dans hareketi, ister bir şarkı olsun, bu akımlar genellikle viral hale gelerek dünya çapında bir fenomen haline dönüşüyor.

Şimdi de hiç beklenmedik bir Türkçe şarkı, akım haline geldi. Dünyanın dört bir yanından insanlar Davut Güloğlu'nun 2005 yılında seslendirdi 'Ayağında Takunya' ile videolar çekmeye başladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Daha önce de ülkemize ait öğelerin viral olduğunu görmüştük.

Daha önce de ülkemize ait öğelerin viral olduğunu görmüştük.

Geçtiğimiz aylarda insanlar 'Turkish Delight' akımı başlatmış, yine dünyanın dört bir yanından insanlar Yeşilçam'ın kraliçesi Türkan Şoray'ın ikonik makyajını yapmıştı. Türkan Şoray da bu akım hakkında yorumlarını paylaşmış, kendisinin yalnızca filmler için o kadar makyaj yaptığını söylemiş, gençlere de doğallığı tavsiye etmişti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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