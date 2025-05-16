Farklı Ülkelerden Videolar Geldi: Davut Güloğlu'nun "Ayağında Takunya" Şarkısı Dünyada Viral Oldu

Sosyal medya platformları, zaman zaman çeşitli dikkat çekici trendlere ev sahipliği yapıyor. Bu trendler ortaya çıktıktan sonra, dünya genelindeki kullanıcılar benzer içerikler oluşturarak bu akıma katılıyorlar. İster bir dans hareketi, ister bir şarkı olsun, bu akımlar genellikle viral hale gelerek dünya çapında bir fenomen haline dönüşüyor.

Şimdi de hiç beklenmedik bir Türkçe şarkı, akım haline geldi. Dünyanın dört bir yanından insanlar Davut Güloğlu'nun 2005 yılında seslendirdi 'Ayağında Takunya' ile videolar çekmeye başladı.