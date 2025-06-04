Adana'da Bir Otobüs Şoförü Sıcaktan Bunalan Çocuk Yolcularına Dondurma Aldı

Ülkemiz, zaman zaman ardı ardına gelen olumsuz haberlerle sarsılsa da, olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bu tür haberler, toplumun genel moralini yükseltiyor. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsak da, bu tür olumlu haberler bizlere daha iyi bir gelecek için umutlarımızı da yeşertiyor.

Adana'da bir otobüs şoförü, aracını durdurup minik yolcularına dondurma aldı. Adana sıcağında yaptığı bu jest kalpleri ısıttı.