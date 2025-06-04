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Adana'da Bir Otobüs Şoförü Sıcaktan Bunalan Çocuk Yolcularına Dondurma Aldı

Adana'da Bir Otobüs Şoförü Sıcaktan Bunalan Çocuk Yolcularına Dondurma Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 16:17

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Ülkemiz, zaman zaman ardı ardına gelen olumsuz haberlerle sarsılsa da, olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bu tür haberler, toplumun genel moralini yükseltiyor. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsak da, bu tür olumlu haberler bizlere daha iyi bir gelecek için umutlarımızı da yeşertiyor.

Adana'da bir otobüs şoförü, aracını durdurup minik yolcularına dondurma aldı. Adana sıcağında yaptığı bu jest kalpleri ısıttı.

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Adana, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olarak bilinir.

Adana, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olarak bilinir.

Bu şehir, sıcak iklimi, lezzetli yemekleri ve zengin kültürel mirası ile ünlüdür. Adana'nın sıcaklığı, özellikle yaz aylarında, halkın yaşam tarzını ve geleneklerini büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, Adana'nın sıcaklığı, şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Adana'nın havası olduğu kadar insanları da sıcakkanlıdır. Bu video da izleyenlerin içini en az Adana kadar ısıttı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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