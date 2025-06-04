Adana'da Bir Otobüs Şoförü Sıcaktan Bunalan Çocuk Yolcularına Dondurma Aldı

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Adana'da bir otobüs şoförü, aracını durdurup minik yolcularına dondurma aldı. Adana sıcağında yaptığı bu jest kalpleri ısıttı.
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Adana, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olarak bilinir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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