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Yapay Zekaya “Oğlumu Evlendiremiyorum, Ne Yapabilirim?” Sorusunu Soran Anne Gelen Cevabı Beğenmedi

Yapay Zekaya “Oğlumu Evlendiremiyorum, Ne Yapabilirim?” Sorusunu Soran Anne Gelen Cevabı Beğenmedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.05.2025 - 22:17

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Günümüzde, yapay zeka teknolojisi hayatımızın hemen hemen her noktasına nüfuz etmiş durumda ve geniş kitleler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Artık herkes, farkında olsun ya da olmasın, bir şekilde yapay zeka ile etkileşim halinde. Genç nesil bu duruma daha kolay ayak uydursa da yetişkinler tam olarak alışmış değil.

Oğlunu evlendirmek isteten bir kadın, çözümü yapay zekada aradı. Fakat yapay zeka oğluna saygı duyması gerektiğini söyleyince kadın cevaptan pek memnun olmadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bu ilerlemiş teknoloji, günlük yaşamdan iş dünyasına, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok sektörde kendine yer bulmuş durumda.

Bu ilerlemiş teknoloji, günlük yaşamdan iş dünyasına, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok sektörde kendine yer bulmuş durumda.

Bu durum, yapay zekanın modern dünyada ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir hale geldiğini gözler önüne seriyor. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisinin hayatımızın her alanında kullanılıyor olması şaşırtıcı değil, aksine beklenen bir durum. Fakat kullanıldığı alanlar bazen her birimizi oldukça şaşırtabiliyor. Ortaya ise güldüren görüntüler çıkıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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