Yapay Zekaya “Oğlumu Evlendiremiyorum, Ne Yapabilirim?” Sorusunu Soran Anne Gelen Cevabı Beğenmedi

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi hayatımızın hemen hemen her noktasına nüfuz etmiş durumda ve geniş kitleler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Artık herkes, farkında olsun ya da olmasın, bir şekilde yapay zeka ile etkileşim halinde. Genç nesil bu duruma daha kolay ayak uydursa da yetişkinler tam olarak alışmış değil.
Oğlunu evlendirmek isteten bir kadın, çözümü yapay zekada aradı. Fakat yapay zeka oğluna saygı duyması gerektiğini söyleyince kadın cevaptan pek memnun olmadı.
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Bu ilerlemiş teknoloji, günlük yaşamdan iş dünyasına, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok sektörde kendine yer bulmuş durumda.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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