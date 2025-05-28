Yapay Zekaya “Oğlumu Evlendiremiyorum, Ne Yapabilirim?” Sorusunu Soran Anne Gelen Cevabı Beğenmedi

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi hayatımızın hemen hemen her noktasına nüfuz etmiş durumda ve geniş kitleler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Artık herkes, farkında olsun ya da olmasın, bir şekilde yapay zeka ile etkileşim halinde. Genç nesil bu duruma daha kolay ayak uydursa da yetişkinler tam olarak alışmış değil.

Oğlunu evlendirmek isteten bir kadın, çözümü yapay zekada aradı. Fakat yapay zeka oğluna saygı duyması gerektiğini söyleyince kadın cevaptan pek memnun olmadı.