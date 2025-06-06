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Oğuzhan Alpdoğan Yapay Zeka ile Oluşturulan Sokak Röportajı Videolarını Taklit Etti

Oğuzhan Alpdoğan Yapay Zeka ile Oluşturulan Sokak Röportajı Videolarını Taklit Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 16:50

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Oğuzhan Alpdoğan'ı artık tanımayanınız yoktur. Milli sosyoloğumuz olan Oğuzhan Alpdoğan, her türlü gündemi yakından takip ederek her birimizin yakından tanıdığı hikayeler ve karakterlerle konuyu ele alıyor. Her bir videosu ile kendisine hayran bırakıyor.

Son olarak da, son dönemde yapay zeka ile oluşturulan, görüntü olarak neredeyse gerçeğinden ayrılamayan sokak röportajlarını taklit etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde siz de o meşhur yapay zeka sokak röportajlarına denk gelmişsinizdir.

Son dönemde siz de o meşhur yapay zeka sokak röportajlarına denk gelmişsinizdir.

Anadolu insanı ile ilginç konularda yapılan röportaj videolarını görüntü olarak gerçekten ayırmak oldukça güç. Fakat her biri konu bakımından bir hayli ilginç. Protez tırnak yaptıran teyzeden köpekbalığı ile dostluk kuran amcaya pek çok videoya denk geldik. Oğuzhan Uğur'da bu videoları başarılı bir şekilde taklit etti. Bu videolar, yapay zekanın geldiği boyutu gözler önüne serse de pek çok kişiye endişe verici geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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