Oğuzhan Alpdoğan Yapay Zeka ile Oluşturulan Sokak Röportajı Videolarını Taklit Etti

Oğuzhan Alpdoğan'ı artık tanımayanınız yoktur. Milli sosyoloğumuz olan Oğuzhan Alpdoğan, her türlü gündemi yakından takip ederek her birimizin yakından tanıdığı hikayeler ve karakterlerle konuyu ele alıyor. Her bir videosu ile kendisine hayran bırakıyor.
Son olarak da, son dönemde yapay zeka ile oluşturulan, görüntü olarak neredeyse gerçeğinden ayrılamayan sokak röportajlarını taklit etti.
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Son dönemde siz de o meşhur yapay zeka sokak röportajlarına denk gelmişsinizdir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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