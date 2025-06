Oğuzhan Alpdoğan Yapay Zeka ile Oluşturulan Sokak Röportajı Videolarını Taklit Etti

Oğuzhan Alpdoğan'ı artık tanımayanınız yoktur. Milli sosyoloğumuz olan Oğuzhan Alpdoğan, her türlü gündemi yakından takip ederek her birimizin yakından tanıdığı hikayeler ve karakterlerle konuyu ele alıyor. Her bir videosu ile kendisine hayran bırakıyor.

Son olarak da, son dönemde yapay zeka ile oluşturulan, görüntü olarak neredeyse gerçeğinden ayrılamayan sokak röportajlarını taklit etti.