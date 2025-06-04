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Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkede Seçim Sonuçlarının Açıklanma Yöntemini Paylaştı

Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkede Seçim Sonuçlarının Açıklanma Yöntemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 20:26

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Güney Kore son dönemin en dikkat çeken ülkelerinden biri. Kendi kültürel özelliklerini korurken, aynı zamanda modern dünyanın taleplerine hızla uyum sağlayabilen bir ulus olarak karşımıza çıkan Güney Kore, hem dizi, film müzik gibi alanlarda, hem teknoloji konusunda hem de günlük yaşamıyla dikkat çekiyor. 

Kendileri siyasi bir gerginliğin ardından bir seçim dönemine girdi bildiğiniz üzere. Yeni başkanlarını seçen ülkenin, seçim sonuçlarını televizyonda yayınlamak için seçtikleri yolu, orada yaşayan bir Türk paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKcK7_fBGpu/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Seçim sonuçları iki başkanın çeşitli yarışlarda geçtiği bir animasyon ile açıklandı.

Seçim sonuçları iki başkanın çeşitli yarışlarda geçtiği bir animasyon ile açıklandı.

Seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung yani 'mavili' oldu. 

Bizim seçim dönemlerimiz de oldukça meşhurdur bildiğiniz üzere. Hatta İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal'ın birlikte sunduğu seçim programlarını hatırlamayan yoktur. Kimileri Güney Kore'deki bu yöntemi oldukça sevimli buldu fakat, bizim siyasi gerginliğimiz için yeterli olur mu bilemedik.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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