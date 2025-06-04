Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkede Seçim Sonuçlarının Açıklanma Yöntemini Paylaştı

Güney Kore son dönemin en dikkat çeken ülkelerinden biri. Kendi kültürel özelliklerini korurken, aynı zamanda modern dünyanın taleplerine hızla uyum sağlayabilen bir ulus olarak karşımıza çıkan Güney Kore, hem dizi, film müzik gibi alanlarda, hem teknoloji konusunda hem de günlük yaşamıyla dikkat çekiyor.

Kendileri siyasi bir gerginliğin ardından bir seçim dönemine girdi bildiğiniz üzere. Yeni başkanlarını seçen ülkenin, seçim sonuçlarını televizyonda yayınlamak için seçtikleri yolu, orada yaşayan bir Türk paylaştı.