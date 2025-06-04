Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkede Seçim Sonuçlarının Açıklanma Yöntemini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKcK7_fBGpu/
Güney Kore son dönemin en dikkat çeken ülkelerinden biri. Kendi kültürel özelliklerini korurken, aynı zamanda modern dünyanın taleplerine hızla uyum sağlayabilen bir ulus olarak karşımıza çıkan Güney Kore, hem dizi, film müzik gibi alanlarda, hem teknoloji konusunda hem de günlük yaşamıyla dikkat çekiyor.
Kendileri siyasi bir gerginliğin ardından bir seçim dönemine girdi bildiğiniz üzere. Yeni başkanlarını seçen ülkenin, seçim sonuçlarını televizyonda yayınlamak için seçtikleri yolu, orada yaşayan bir Türk paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçim sonuçları iki başkanın çeşitli yarışlarda geçtiği bir animasyon ile açıklandı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın