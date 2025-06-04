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Bayram Gelmeden Haberler Gelmeye Başladı: Sakarya'da Sahibinden Kaçan Bir "Koç"a Minibüs Çarptı

Bayram Gelmeden Haberler Gelmeye Başladı: Sakarya'da Sahibinden Kaçan Bir "Koç"a Minibüs Çarptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 16:52 Son Güncelleme: 04.06.2025 - 16:53

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Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı'nın değişmeyen gündemi kaçan kurbanlıklar ve kendini yaralayıp hastanelik olan acemi kasaplar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlık haberleri bayramdan önce gelmeye başladı. İlk haber Sakarya'dan geldi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sahibinden kaçan bir koça, minibüs çarptı.

Sahibinden kaçan bir koça, minibüs çarptı.

O anla bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. Talihsiz koçun ise durumunun kötü olduğu öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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