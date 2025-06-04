Bayram Gelmeden Haberler Gelmeye Başladı: Sakarya'da Sahibinden Kaçan Bir "Koç"a Minibüs Çarptı

Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı'nın değişmeyen gündemi kaçan kurbanlıklar ve kendini yaralayıp hastanelik olan acemi kasaplar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlık haberleri bayramdan önce gelmeye başladı. İlk haber Sakarya'dan geldi.
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Sahibinden kaçan bir koça, minibüs çarptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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