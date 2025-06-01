Çin'in Shenzen Şehrinde Yaşayan Bir Adam Gece Evine Giderken Yürüdüğü Yolu Paylaştı

Çin, global arenada oldukça önemli bir konuma sahip olan ülkelerden biri. Kültürel çeşitliliği, tarihi zenginliği ve ekonomik gücü ile dikkat çeken bu Asya ülkesi, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü barındırıyor. Pek çok alanda dünya çapında kabul görmüş markalara ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra, Çin'in doğal güzellikleri ve tarihi yapıları, turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.
Çin’in Shenzen şehrinde yaşayan bir kişi, gece bir mekandan çıkıp eve dönerken kullandığı yolu paylaştı. Görüntüler bilim kurgu film ya da oyun sahnelerini paylaştı.
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Işıklı dev gökdelenler kimilerine büyüleyici gelirken kimilerine boğucu hissettirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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