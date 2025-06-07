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Gittiği Bir Düğünde Yaşadığı Kaza Sonucu İki Parmağını Kaybeden Adam 7 Yıl Sonra Başka Bir Düğünde Vuruldu

Gittiği Bir Düğünde Yaşadığı Kaza Sonucu İki Parmağını Kaybeden Adam 7 Yıl Sonra Başka Bir Düğünde Vuruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 16:26

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Bazen aksilikler peşimizi bırakmaz ve her şey peş peşe gelir. Her şeyin ardı ardına yaşandığı bu anlarda, yaşananları çözümlemek bir hayli zorlaşır. Ne olduğuna anlam bile veremeyiz.

Bir adam katıldığı düğünlerde peşini bırakmayan laneti anlattı. Anlattığı olay Son Durak filmlerindeki tesadüflere benzetildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

7 yıl önce katıldığı bir düğünde, havaya açılan ateş sonucu elektrik telleri koptu.

7 yıl önce katıldığı bir düğünde, havaya açılan ateş sonucu elektrik telleri koptu.

Kopan elektrik telleri adamın vücuduna temas edince iki parmağını kaybetti. Bunun üzerine kendisine 'iş göremez' raporu verildi. Fakat felaket peşini bırakmadı, 7 yıl sonra katıldığı bir başka düğünde yine havaya açılan ateş sonucu yanlışlıkla vuruldu. Talihsiz adam rastgele havaya ateş açılmasının önüne geçilmemesine isyan etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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