Gittiği Bir Düğünde Yaşadığı Kaza Sonucu İki Parmağını Kaybeden Adam 7 Yıl Sonra Başka Bir Düğünde Vuruldu

Bazen aksilikler peşimizi bırakmaz ve her şey peş peşe gelir. Her şeyin ardı ardına yaşandığı bu anlarda, yaşananları çözümlemek bir hayli zorlaşır. Ne olduğuna anlam bile veremeyiz.
Bir adam katıldığı düğünlerde peşini bırakmayan laneti anlattı. Anlattığı olay Son Durak filmlerindeki tesadüflere benzetildi.
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7 yıl önce katıldığı bir düğünde, havaya açılan ateş sonucu elektrik telleri koptu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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