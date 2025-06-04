Ortalık Karıştı: Bali'de Kuaföre Giden Bir Türk Saçlarını Beğenmeyince Parasını Geri İstedi

Bali özellikle son dönemde tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir destinasyon. Bu egzotik ada, kendine has kültürü, nefes kesen doğası ve misafirperver halkı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere unutulmaz anılar sunuyor. Ülkemizden de pek çok insanın tatil rotasında Bali yer alıyor.

Bali'de kuaföre giden bir kadın, kuaför faciası yaşadı ve saçlarını beğenmedi. Hem parası geri isteyen hem de saçlarının eski haline getirilmesini talep eden kadın, çalışanlarla gergin anlar yaşadı.