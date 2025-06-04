Ortalık Karıştı: Bali'de Kuaföre Giden Bir Türk Saçlarını Beğenmeyince Parasını Geri İstedi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKaKP7jzz6T/
Bali özellikle son dönemde tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir destinasyon. Bu egzotik ada, kendine has kültürü, nefes kesen doğası ve misafirperver halkı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere unutulmaz anılar sunuyor. Ülkemizden de pek çok insanın tatil rotasında Bali yer alıyor.
Bali'de kuaföre giden bir kadın, kuaför faciası yaşadı ve saçlarını beğenmedi. Hem parası geri isteyen hem de saçlarının eski haline getirilmesini talep eden kadın, çalışanlarla gergin anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmanın sonucunda hem parasını geri aldı hem saçlarını düzelttirdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İzleyince utandım.