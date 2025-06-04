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Ortalık Karıştı: Bali'de Kuaföre Giden Bir Türk Saçlarını Beğenmeyince Parasını Geri İstedi

Ortalık Karıştı: Bali'de Kuaföre Giden Bir Türk Saçlarını Beğenmeyince Parasını Geri İstedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 19:49

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Bali özellikle son dönemde tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir destinasyon. Bu egzotik ada, kendine has kültürü, nefes kesen doğası ve misafirperver halkı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere unutulmaz anılar sunuyor. Ülkemizden de pek çok insanın tatil rotasında Bali yer alıyor. 

Bali'de kuaföre giden bir kadın, kuaför faciası yaşadı ve saçlarını beğenmedi. Hem parası geri isteyen hem de saçlarının eski haline getirilmesini talep eden kadın, çalışanlarla gergin anlar yaşadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKaKP7jzz6T/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Tartışmanın sonucunda hem parasını geri aldı hem saçlarını düzelttirdi.

Tartışmanın sonucunda hem parasını geri aldı hem saçlarını düzelttirdi.

Aynı zamanda polise gideceğini söyleyen kadın işletmenin vergi ödemediğini iddia etti ve 'Burayı da karıştıralım' dedi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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fsafdas

İzleyince utandım.