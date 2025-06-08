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Google Veo 3 ile Yeni Titanik Senaryosu: "Titanik 2025'te Batsaydı"

Google Veo 3 ile Yeni Titanik Senaryosu: "Titanik 2025'te Batsaydı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.06.2025 - 12:16

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Yapay zeka teknolojileri sayesinde, bugün hayal bile edemeyeceğimiz gerçeklik seviyelerinde videoların oluşturulması mümkün hale geldi. Bu ilerlemenin, görsel içerik oluşturma ve sunma biçimimizi kökten değiştireceği kesin. Bu, izleyicilerin deneyimlerini daha da zenginleştiriyor ve onları daha önce hiç tanışmadığı bir içerik biçimiyle tanıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Google Veo 3 tanıtıldı. Bununla birlikte yapay zeka videoları, kısa süre içinde çağ atladı desek yeridir. 

'begum.gormez' isimli içerik üreticisi Google Veo 3 ile yeni bir Titanik videosu oluşturdu. Filmi 2025 yılına taşıyan video gerçekçiliğiyle beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Google, yapay zeka alanında son dönemde atılımlarını hızlandırmış durumda.

Google, yapay zeka alanında son dönemde atılımlarını hızlandırmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O etkinliğinde, yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerini ve yeni projelerini duyurdu. Bu projelerden biri de video oluşturma modeli Veo'nun son versiyonu olan Veo 3.

Veo 3, video üretim alanında adeta bir devrim yarattı. Bu yeni model, kullanıcılarına sesli videolar oluşturma ve istedikleri dilde diyaloglar ekleyebilme özgürlüğü sunuyor. Ayrıca 'fotogerçeklik' özelliği sayesinde, 4K çözünürlüğe kadar videolar üretebilme imkanı sağlıyor. Şimdiden pek çok kişi ortaya birbirinden ilginç işler çıkarmayı başardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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zyd

1500 kişinin boğularak öldüğü bir facia, hala hayatta olan akraba ve dostların trajedisi ile dalga geçmek gibi geliyor bu bana. 2 dklık yarı komik bir video ... Devamını Gör