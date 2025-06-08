Google Veo 3 ile Yeni Titanik Senaryosu: "Titanik 2025'te Batsaydı"

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O etkinliğinde, yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerini ve yeni projelerini duyurdu. Bu projelerden biri de video oluşturma modeli Veo'nun son versiyonu olan Veo 3.

Veo 3, video üretim alanında adeta bir devrim yarattı. Bu yeni model, kullanıcılarına sesli videolar oluşturma ve istedikleri dilde diyaloglar ekleyebilme özgürlüğü sunuyor. Ayrıca 'fotogerçeklik' özelliği sayesinde, 4K çözünürlüğe kadar videolar üretebilme imkanı sağlıyor. Şimdiden pek çok kişi ortaya birbirinden ilginç işler çıkarmayı başardı.