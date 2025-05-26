Google'ın Veo3 ile Oluşturduğu Absürt Türk İşi Videoları Görmelisiniz!
Google, yapay zeka alanında resmen çığır açtı. Video oluşturma modeli Veo'nun yeni versiyonu Veo3, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Önceki sürümlere göre büyük gelişmeler sunan Veo3, artık çok daha gerçekçi videolar ortaya koyabiliyor. Kullanıcılar sesli videolar üretebiliyor, istedikleri dilde gerçekçi diyaloglar kurabiliyor, ses efektleri de eklenebiliyor.
Google, ülkemizde de Veo3'ün kullanıma açıldığını duyurmak için bazı videolar paylaştı.
Veo3 ile yapılan aşırı gerçekçi 'Türk işi' yapay zeka videolarını görmelisiniz!
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Yapay zeka, bambaşka bir boyuta ulaştı.
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Buyurunuz, Veo3 ile yapılmış baklavadan bir klavye!
Türk lokumlarıyla kaplı bir dağ mı? İnce belli bir çay bardağı mı?
Tabii bizlerin yorumları da eksik olmadı.
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Bakalım daha neler göreceğiz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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