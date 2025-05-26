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Google'ın Veo3 ile Oluşturduğu Absürt Türk İşi Videoları Görmelisiniz!

Google'ın Veo3 ile Oluşturduğu Absürt Türk İşi Videoları Görmelisiniz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 00:05

Google, yapay zeka alanında resmen çığır açtı. Video oluşturma modeli Veo'nun yeni versiyonu Veo3, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Önceki sürümlere göre büyük gelişmeler sunan Veo3, artık çok daha gerçekçi videolar ortaya koyabiliyor. Kullanıcılar sesli videolar üretebiliyor, istedikleri dilde gerçekçi diyaloglar kurabiliyor, ses efektleri de eklenebiliyor.

Google, ülkemizde de Veo3'ün kullanıma açıldığını duyurmak için bazı videolar paylaştı. 

Veo3 ile yapılan aşırı gerçekçi 'Türk işi' yapay zeka videolarını görmelisiniz!

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Yapay zeka, bambaşka bir boyuta ulaştı.

Yapay zeka, bambaşka bir boyuta ulaştı.

Google, yapay zeka alanında büyük bir atılım yapacağını I/O etkinliğinde duyurmuştu. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi, video oluşturma modeli olan Veo'nun yeni versiyonu Veo3'ü geçtiğimiz günlerde tanıttı. 

Google Veo3 ile son derece gerçekçi videolar yapabiliyor, sesli içerikler oluşturabiliyor ve 4K'ya kadar çıkan yüksek çözünürlükte videolar yaratabiliyorsunuz. 

Bu heyecan verici yeni sürüm, ülkemizde de kullanıma açıldı. Google Veo3, Türkiye'ye gelişini ise elbette özel videolarla duyurdu.

Not: Videoları sesli izlemeyi ihmal etmeyin!

Buyurunuz, Veo3 ile yapılmış baklavadan bir klavye!

Türk lokumlarıyla kaplı bir dağ mı? İnce belli bir çay bardağı mı?

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Bakalım daha neler göreceğiz?

Bakalım daha neler göreceğiz?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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