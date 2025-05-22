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Google'ın Yapay Zekası Veo 3 Nedir? Google Veo 3 Ücretli mi?

Google'ın Yapay Zekası Veo 3 Nedir? Google Veo 3 Ücretli mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 18:34

Google, yapay zeka alanındaki yeni adımı olan Veo 3’ü tanıttı. Bu araçla kullanıcılar sadece video üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sesli içerikler de hazırlayabiliyor. Önceki sürüme göre büyük gelişmeler sunan sistem, artık daha fazla detay işleyebiliyor. Görsel ya da metinsel komutlarla yönlendirilebilen bu sistem profesyonel içerik üreticilerini hedefliyor.

Peki Veo 3 nedir ve nasıl kullanılır? Google Veo 3 ücretli mi? İşte detaylar...

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Veo 3 Nedir?

Veo 3 Nedir?

Veo 3, Google tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir video üretim aracıdır. Bu sistem, kullanıcılardan gelen yazılı ya da görsel komutlara göre video oluşturur. Veo 2’ye kıyasla görüntü kalitesinde önemli bir artış sunan bu yeni sürüm, özellikle sesli içerikler üretme yeteneği ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, videoda geçmesini istedikleri sahneleri ve karakterleri tanımlayabiliyor, hatta ses efektleri, arka plan sesleri ve diyalogların nasıl olması gerektiğine dair komut verebiliyor. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis’in açıklamasına göre, Veo 3 ile birlikte video üretiminde sessiz dönem sona ermiş durumda. Artık bir komutla hem sahne hem de o sahneye uygun sesli anlatım üretilebiliyor.

Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Aylık 249,99 dolarlık bu plan sayesinde kullanıcılar hem metin hem de görsel tabanlı komutlarla video oluşturabiliyor. Kullanıcı, dilediği sahneleri ve karakterleri tanımladıktan sonra Veo 3 bu içeriği analiz ediyor ve eşzamanlı seslerle desteklenmiş bir video üretiyor. Ayrıca sistemin, ham piksel verisini okuyabildiği ve sesleri otomatik olarak sahnelerle senkronize edebildiği belirtiliyor.

Google Veo 3 Ücretli mi?

Google Veo 3 Ücretli mi?

Veo 3, şu an için yalnızca ücretli bir abonelik modeliyle erişilebilir durumda. Google’ın AI Ultra planı kapsamında sunulan bu hizmet, aylık 249,99 dolar karşılığında kullanılabiliyor. Güvenlik tarafında ise DeepMind tarafından geliştirilen SynthID isimli bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji, Veo 3 ile üretilen videolara görünmez işaretleyiciler yerleştirerek deepfake riskini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca eğitim verilerinin tam kaynağı açıklanmamış olsa da Google’ın daha önce YouTube materyalleri ile bazı modelleri eğittiği yönündeki açıklamaları bu model için de geçerli olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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