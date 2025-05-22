Google'ın Yapay Zekası Veo 3 Nedir? Google Veo 3 Ücretli mi?

Veo 3, Google tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir video üretim aracıdır. Bu sistem, kullanıcılardan gelen yazılı ya da görsel komutlara göre video oluşturur. Veo 2’ye kıyasla görüntü kalitesinde önemli bir artış sunan bu yeni sürüm, özellikle sesli içerikler üretme yeteneği ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, videoda geçmesini istedikleri sahneleri ve karakterleri tanımlayabiliyor, hatta ses efektleri, arka plan sesleri ve diyalogların nasıl olması gerektiğine dair komut verebiliyor. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis’in açıklamasına göre, Veo 3 ile birlikte video üretiminde sessiz dönem sona ermiş durumda. Artık bir komutla hem sahne hem de o sahneye uygun sesli anlatım üretilebiliyor.