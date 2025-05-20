Google Meet’e Yapay Zeka Tabanlı Canlı Ses Çeviri Özelliği Geldi: Anlık Olarak Dublaj Yapabilecek

Google, görüntülü görüşme platformu Meet’e yapay zeka destekli devrim niteliğinde bir özellik ekliyor. Yeni duyurulan canlı ses çeviri sistemi, konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirip kullanıcının kendi ses tonunu ve ifadesini taklit ederek dublaj yapabilecek. Google’ın Gemini AI teknolojisiyle çalışan bu yenilik uluslararası toplantılarda dil bariyerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şimdilik sadece İngilizce ve İspanyolca arasında çalışan özellik yakın zamanda daha fazla dil desteğiyle genişleyecek.