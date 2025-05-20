Google Meet’e Yapay Zeka Tabanlı Canlı Ses Çeviri Özelliği Geldi: Anlık Olarak Dublaj Yapabilecek
Kaynak: https://www.theverge.com/news/670322/...
Google, görüntülü görüşme platformu Meet’e yapay zeka destekli devrim niteliğinde bir özellik ekliyor. Yeni duyurulan canlı ses çeviri sistemi, konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirip kullanıcının kendi ses tonunu ve ifadesini taklit ederek dublaj yapabilecek. Google’ın Gemini AI teknolojisiyle çalışan bu yenilik uluslararası toplantılarda dil bariyerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şimdilik sadece İngilizce ve İspanyolca arasında çalışan özellik yakın zamanda daha fazla dil desteğiyle genişleyecek.
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Google, I/O 2025 etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni bir özelliği duyurdu.
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Henüz beta aşamasında olan özellik, Google’ın AI Pro abonelerine ve aylık 249,99 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) yeni AI Ultra planına abone olan kullanıcılara sunuluyor.
Benzer bir hamle. bu yılın başlarında Microsoft Teams’ten gelmişti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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