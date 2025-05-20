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Google Meet’e Yapay Zeka Tabanlı Canlı Ses Çeviri Özelliği Geldi: Anlık Olarak Dublaj Yapabilecek

Google Meet’e Yapay Zeka Tabanlı Canlı Ses Çeviri Özelliği Geldi: Anlık Olarak Dublaj Yapabilecek

Google Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 23:25

Google, görüntülü görüşme platformu Meet’e yapay zeka destekli devrim niteliğinde bir özellik ekliyor. Yeni duyurulan canlı ses çeviri sistemi, konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirip kullanıcının kendi ses tonunu ve ifadesini taklit ederek dublaj yapabilecek. Google’ın Gemini AI teknolojisiyle çalışan bu yenilik uluslararası toplantılarda dil bariyerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şimdilik sadece İngilizce ve İspanyolca arasında çalışan özellik yakın zamanda daha fazla dil desteğiyle genişleyecek.

Kaynak: https://www.theverge.com/news/670322/...
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Google, I/O 2025 etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni bir özelliği duyurdu.

Google, I/O 2025 etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni bir özelliği duyurdu.

Google Meet artık konuşmalarınızı anlık olarak karşı tarafın tercih ettiği dile çevirebilecek. Şirketin Gemini yapay zekasıyla geliştirilen bu özellik yalnızca kelimeleri çevirmekle kalmıyor, konuşma tonunuzu, sesinizi ve ifadelerinizi de koruyarak size ait bir dublaj yaratıyor.

Henüz beta aşamasında olan özellik, Google’ın AI Pro abonelerine ve aylık 249,99 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) yeni AI Ultra planına abone olan kullanıcılara sunuluyor.

Henüz beta aşamasında olan özellik, Google’ın AI Pro abonelerine ve aylık 249,99 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) yeni AI Ultra planına abone olan kullanıcılara sunuluyor.

Etkinlikte gösterilen demoda İngilizce konuşan bir kullanıcı, İspanyolca konuşan bir meslektaşıyla görüşmeye katılıyor. Karşı taraf Gemini’nin çeviri özelliğini açtığında, Meet gerçek zamanlı olarak konuşmaları İngilizce’ye çevirerek yapay zeka destekli bir sesle dublaj yapıyor. Aynı şekilde İngilizce'den İspanyolca'ya çeviri de gerçekleştiriliyor.

Benzer bir hamle. bu yılın başlarında Microsoft Teams’ten gelmişti.

Benzer bir hamle. bu yılın başlarında Microsoft Teams’ten gelmişti.

Microsoft, kendi platformuna ön izleme aşamasında bir yapay zeka çeviri özelliği eklemişti.

Şimdilik sadece İngilizce ve İspanyolca arasında çeviri yapabilen sistem, Google’ın açıklamasına göre önümüzdeki haftalarda İtalyanca, Almanca ve Portekizce desteği de kazanacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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