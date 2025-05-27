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Google Veo3 ile Oluşturulan Sokak Röportajı Yapay Zeka mı Gerçek mi Ayırt Edemedik!

Google Veo3 ile Oluşturulan Sokak Röportajı Yapay Zeka mı Gerçek mi Ayırt Edemedik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 10:33

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Google’ın yeni sürüm olarak tanıttığı Veo3, yapay zeka sektörüne yeni bir soluk getirdi desek yeridir. Oluşturduğu videolar ve seslendirmelerle akıllara durgunluk veren Veo3, gerçeklik algımızla oynuyor. @hedwingscgi adlı Instagram sayfası da Veo3’ün tanıtılmasıyla hemen işe koyuldu ve sokak röportajı oluşturdu. İzlerken gerçek mi değil mi diye ayırt etmekte zorlandığımız anlar oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Yapay zeka konusundaki çalışmalar gün geçtikçe gelişiyor.

Yapay zeka konusundaki çalışmalar gün geçtikçe gelişiyor.

Eskiden fotoğrafların, videoların yapay zeka ile oluşturulduğunu anlardık. Ancak artık pür dikkat incelemediğimiz müddetçe anlamak zorlaştı. Google Veo3 ile daha neler yapılacak merakla bekliyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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