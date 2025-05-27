Google Veo3 ile Oluşturulan Sokak Röportajı Yapay Zeka mı Gerçek mi Ayırt Edemedik!

Google’ın yeni sürüm olarak tanıttığı Veo3, yapay zeka sektörüne yeni bir soluk getirdi desek yeridir. Oluşturduğu videolar ve seslendirmelerle akıllara durgunluk veren Veo3, gerçeklik algımızla oynuyor. @hedwingscgi adlı Instagram sayfası da Veo3’ün tanıtılmasıyla hemen işe koyuldu ve sokak röportajı oluşturdu. İzlerken gerçek mi değil mi diye ayırt etmekte zorlandığımız anlar oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!