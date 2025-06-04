Yaprak Dökümü'nün "İkinci Şevket'i" Hasan Küçükçetin Diziyi ve O Günleri Yorumladı

Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri. Reşat Nuri Gültekin'in kaleme aldığı eserden uyarlanan, dizi yayınlandığı dönemde seyirciyi ekrana kilitlemişti. Bugün hala eski bölümlerini tekrar tekrar izleyenler, hatta o dönem izlemeyip diziye yeni başlayanlar bile var.

Dizinin müdavimleri bilir ki, diziyle ilgili en sinir bozan detay Şevket karakterini canlandıran oyunucunun değişimiydi. 'İkinci Şevket'e kaç bölüm geçerse geçsin kimse alışamadı. Şevket'i canlandıran Hasan Küçükçetin, o dönemi ve diziyi yorumladı.