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Yaprak Dökümü'nün "İkinci Şevket'i" Hasan Küçükçetin Diziyi ve O Günleri Yorumladı

Yaprak Dökümü'nün "İkinci Şevket'i" Hasan Küçükçetin Diziyi ve O Günleri Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 19:16

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Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri. Reşat Nuri Gültekin'in kaleme aldığı eserden uyarlanan, dizi yayınlandığı dönemde seyirciyi ekrana kilitlemişti. Bugün hala eski bölümlerini tekrar tekrar izleyenler, hatta o dönem izlemeyip diziye yeni başlayanlar bile var. 

Dizinin müdavimleri bilir ki, diziyle ilgili en sinir bozan detay Şevket karakterini canlandıran oyunucunun değişimiydi. 'İkinci Şevket'e kaç bölüm geçerse geçsin kimse alışamadı. Şevket'i canlandıran Hasan Küçükçetin, o dönemi ve diziyi yorumladı.

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Hiç bilmediği bir hikayeye dahil olduğunu söyleyen Hasan Küçüktekin, "Olmadı, beceremedim" diyerek bir itirafta bulundu.

Hiç bilmediği bir hikayeye dahil olduğunu söyleyen Hasan Küçüktekin, "Olmadı, beceremedim" diyerek bir itirafta bulundu.

O dönem yayınlanan bir başka efsane dizi Ezel'deki 'Cengiz' karakterine hayat vereceğini düşünürken bir anda kendisini Yaprak Dökümü'nde bulan Küçükçetin, 'tökezlediğini' söyledi. 

Aynı zamanda gerçekten ünlü olmanın ne demek olduğunu o dönemde öğrendiğini anlatan oyuncu, yıpratıcı bir süreç olduğunu de belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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