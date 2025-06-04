Yaprak Dökümü'nün "İkinci Şevket'i" Hasan Küçükçetin Diziyi ve O Günleri Yorumladı

Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri. Reşat Nuri Gültekin'in kaleme aldığı eserden uyarlanan, dizi yayınlandığı dönemde seyirciyi ekrana kilitlemişti. Bugün hala eski bölümlerini tekrar tekrar izleyenler, hatta o dönem izlemeyip diziye yeni başlayanlar bile var.
Dizinin müdavimleri bilir ki, diziyle ilgili en sinir bozan detay Şevket karakterini canlandıran oyunucunun değişimiydi. 'İkinci Şevket'e kaç bölüm geçerse geçsin kimse alışamadı. Şevket'i canlandıran Hasan Küçükçetin, o dönemi ve diziyi yorumladı.
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Hiç bilmediği bir hikayeye dahil olduğunu söyleyen Hasan Küçüktekin, "Olmadı, beceremedim" diyerek bir itirafta bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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