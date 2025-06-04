onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal, Gelecek Sezonun En İddialı Yapımlarından Birine Transfer Oldu

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal, Gelecek Sezonun En İddialı Yapımlarından Birine Transfer Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 13:40

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar'da Meryem'e hayat veren Özgü Namal, seneler sonra ekranlara dönmüştü. Rolüyle adeta bütünleşen Özgü Namal'ın yeni projesiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biriyle anlaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar 2. sezonuyla final yapmıştı.

NOW TV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar 2. sezonuyla final yapmıştı.

Dizide Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal, seneler sonra ekrana dönmüş ve büyük ilgi görmüştü. Meryem'le de adeta bütünleşmiş ve karakteri canlandırmadaki başarısı takdir toplamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'ın yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'ın yeni projesi belli oldu.

Gelecek sezon için pek çok teklif alan Özgü Namal, iddialara göre tercihini Kıskanmak adlı diziden yana kullandı. Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan ve Nadim Güç'ün yönetmenliğini yapacağı Kıskanmak adlı dizinin yapımını Ay Yapım üstlendi. Dizide başrol karakterlerden biri olan Seniha'ya Özgü Namal'ın hayat vereceği iddia edilirken, Nüzhet karakterini ise Selahattin Paşalı'nın canlandıracağı iddia edildi. 

Kıskanmak adlı eser, Zeki Demirkubuz tarafından da sinemaya aktarılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın