Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal, Gelecek Sezonun En İddialı Yapımlarından Birine Transfer Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar'da Meryem'e hayat veren Özgü Namal, seneler sonra ekranlara dönmüştü. Rolüyle adeta bütünleşen Özgü Namal'ın yeni projesiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biriyle anlaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar 2. sezonuyla final yapmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'ın yeni projesi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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