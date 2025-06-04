Survivor'dan Bir Anda Ayrılmıştı: Türkiye'ye Dönünce Tutuklanacak Olan Hikmet'in Nereye Gittiği Ortaya Çıktı
Survivor 2025 finaline sayılı günler kalan Hikmet Tuğsuz'un ailesi, Survivor ekibine ulaştı. Ailesiyle görüştükten sonra ise Hikmet bir anda kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Hikmet tutuklandı mı, nereye gitti, Hikmet'e ne oldu gibi sorular merak edilmeye başladı. Sonunda Hikmet'in nereye gittiği ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkan Hikmet'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Hikmet'in nerede olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın