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Survivor'dan Bir Anda Ayrılmıştı: Türkiye'ye Dönünce Tutuklanacak Olan Hikmet'in Nereye Gittiği Ortaya Çıktı

Survivor'dan Bir Anda Ayrılmıştı: Türkiye'ye Dönünce Tutuklanacak Olan Hikmet'in Nereye Gittiği Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 08:52

Survivor 2025 finaline sayılı günler kalan Hikmet Tuğsuz'un ailesi, Survivor ekibine ulaştı. Ailesiyle görüştükten sonra ise Hikmet bir anda kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Hikmet tutuklandı mı, nereye gitti, Hikmet'e ne oldu gibi sorular merak edilmeye başladı. Sonunda Hikmet'in nereye gittiği ortaya çıktı!

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Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı.

Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı.

Ailesiyle görüştükten sonra bir anda yarışmadan ayrılan Hikmet'in kararını Murat Ceylan açıklamıştı. Hikmet'e ne olduğu, nereye gittiği soruları merak edilmeye başladı. Hikmet tutuklandı mı diye düşünenler ise çoğunluktaydı.

10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkan Hikmet'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Hikmet'in nerede olduğu ortaya çıktı.

10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkan Hikmet'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Hikmet'in nerede olduğu ortaya çıktı.

45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve sopayla dövdüğü Bayram D. sebebiyle 'silahla kasten yaralama' hakkında tutuklama kararı verilen Hikmet'in Survivor'dan sonra nereye gittiği belli oldu. 

Sosyal medyada paylaşılan Hikmet'in görüntülerde, Hikmet Tuğsuz'un, 'Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum' dediği görüldü. Hikmet'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti ancak Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacağı biliniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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