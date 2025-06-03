Halit Ergenç'i Kıskanıyormuş: Oktay Kaynarca, Yaptığı İşler Erkeklerin Arasında Geçtiği İçin "Kadersizim" Dedi
Deli Yürek, Adanalı, Kurtlar Vadisi ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın gelecek sezon için de ATV ile anlaştığı ileri sürüldü. Gazete Magazin'den Oğuz Samaraz'a röportaj veren ünlü oyuncu, oyunculuk kariyeri için 'kadersizim' dedi.
Kaynak: Gazete Magazin / Oğuz Samaraz
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Ekranların sevilen yüzü Oktay Kaynarca'nın gelecek sezon için ATV'de yayınlanacak bir dizi ile anlaştığı iddia edildi.
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Oktay Kaynarca, Gazete Magazin'den Oğuz Samaraz'a samimi açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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