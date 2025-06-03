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Güven Bana'nın Yayın Günü ve Tarihi Belli Oldu: Müge Anlı ile Güven Bana Ne Zaman Başlıyor?

Güven Bana'nın Yayın Günü ve Tarihi Belli Oldu: Müge Anlı ile Güven Bana Ne Zaman Başlıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2025 - 21:06

Son yılların en güvenilir ünlü isimlerinde mutlaka ilk üçte yer alan Müge Anlı, yaz sezonunda Güven Bana programıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Hazırlıkları tamamlanan ve ilk konukları belli olan Güven Bana programı ne zaman başlıyor, Güven Bana yayın günü ve saati detayları sonunda belli oldu!

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Son yılların en güvenilir ünlülerinden biri olan Müge Anlı, yaz sezonunda yeni programıyla ekrana gelecek.

Son yılların en güvenilir ünlülerinden biri olan Müge Anlı, yaz sezonunda yeni programıyla ekrana gelecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon arasına girmesiyle birlikte Müge Anlı daha önce de sunduğu Güven Bana programının yayınlanacağını yeniden duyurdu. Hatta programın ilk ünlü konukları da belli olmuştu. Güven Bana ne zaman başlıyor sorusu da sık sık aratılmaya başladı.

Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'in konuk olacağı Güven Bana'nın ilk bölümünün yayın günü ve tarihi belli oldu.

Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana programı 10 Haziran Salı günü saat 20.00'de yayınlanmaya başlıyor.

Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana programı 10 Haziran Salı günü saat 20.00'de yayınlanmaya başlıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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