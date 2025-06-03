Bayram Arası Veren İlk Dizi Belli Oldu: NOW'ın Sevilen Dizisi Bu Hafta Yayınlanmayacak!

2024-2025 sezonunun sonuna geldiğimiz bu günlerde diziler birer birer ekrana veda ediyor. Ya sezon finali ya da final yapan dizilerin yanı sıra devam eden yapımlar ise Kurban Bayramı tatiline giriyor. İlk ara verme kararı NOW TV dizisi Leyla'dan geldi.

4 Haziran Leyla var mı, yok mu, Leyla yeni bölüm ne zaman gibi soruları merak ediyorsanız cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.