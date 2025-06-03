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Bayram Arası Veren İlk Dizi Belli Oldu: NOW'ın Sevilen Dizisi Bu Hafta Yayınlanmayacak!

Bayram Arası Veren İlk Dizi Belli Oldu: NOW'ın Sevilen Dizisi Bu Hafta Yayınlanmayacak!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2025 - 18:59

2024-2025 sezonunun sonuna geldiğimiz bu günlerde diziler birer birer ekrana veda ediyor. Ya sezon finali ya da final yapan dizilerin yanı sıra devam eden yapımlar ise Kurban Bayramı tatiline giriyor. İlk ara verme kararı NOW TV dizisi Leyla'dan geldi.

4 Haziran Leyla var mı, yok mu, Leyla yeni bölüm ne zaman gibi soruları merak ediyorsanız cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

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TV ekranlarında yayınlanan yerli diziler için 2024-2025 sezonunun sonuna geldik diyebiliriz.

TV ekranlarında yayınlanan yerli diziler için 2024-2025 sezonunun sonuna geldik diyebiliriz.

Ekranların sevilen dizilerinden pek çoğu sezon finali ya da final yaptı bile. Yapmayanlar ise yaz dizileri hariç haziran ayı içinde ekrana veda edecek ya da ara verecek.

Bayram tatili için ara verecek dizilerden ilki belli oldu.

Bayram tatili için ara verecek dizilerden ilki belli oldu.

Sezona henüz devam eden Leyla dizisinin yeni bölümü 4 Haziran Çarşamba günü yayınlanmayacak. Leyla yeni bölüm ne zaman diye merak ediyorsanız, dizinin yeni bölümü bir sonraki hafta, 11 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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