Bayram Arası Veren İlk Dizi Belli Oldu: NOW'ın Sevilen Dizisi Bu Hafta Yayınlanmayacak!
2024-2025 sezonunun sonuna geldiğimiz bu günlerde diziler birer birer ekrana veda ediyor. Ya sezon finali ya da final yapan dizilerin yanı sıra devam eden yapımlar ise Kurban Bayramı tatiline giriyor. İlk ara verme kararı NOW TV dizisi Leyla'dan geldi.
4 Haziran Leyla var mı, yok mu, Leyla yeni bölüm ne zaman gibi soruları merak ediyorsanız cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV ekranlarında yayınlanan yerli diziler için 2024-2025 sezonunun sonuna geldik diyebiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayram tatili için ara verecek dizilerden ilki belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın