Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'un Feyza Civelek'in Oyunculuğu Karşısında Dehşete Düştüğü Anlar
Kızılcık Şerbeti 3. sezonunu da efsane bir bölümle sonlandırdı. Mustafa'nın Işıl hakkındaki gerçekleri öğrenip iyice dellendiği bölümde ortalık birbirine girdi. 4. sezonunda neler yaşanacağını bir hayli merak ettiğimiz dizinin konusu kadar Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in oyunculuğu da gündem oluyor. Sık sık bu konuda eleştirilen ünlü oyuncuya kamera arkasından gelen görüntülerde dizide Asude'yi canlandıran Servet Pandur'un bakışları dikkatlerden kaçmadı.
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Son üç sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti de sezon finali yaptı.
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Sezon boyunca dizide yaşanacaklar kadar gündem olan bir diğer konu da Feyza Civelek'in oyunculuğuydu.
Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkasından gelen görüntülerde dizinin Asude'si Servet Pandur'un Feyza Civelek'e bakışları dikkatlerden kaçmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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