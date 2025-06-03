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İlker Ayrık'tan Ben Bilmem Eşim Bilir'deki Meşhur Biberler Hakkında Yıllar Sonra Gelen Açıklama

İlker Ayrık'tan Ben Bilmem Eşim Bilir'deki Meşhur Biberler Hakkında Yıllar Sonra Gelen Açıklama

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 15:30

Bir döneme damga vuran yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, 'Gerçekler Acıdır' isimli programıyla gündeme geliyor. Ayrık, kariyeri hakkında sık sık hikayeler anlatırken bu kez Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasıncaki meşhur acı biberler hakkında konuştu.

KAYNAK: Gerçekler Acıdır

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Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım programlarının sunuculuğunu üstlenen İlker Ayrık, şimdilerde "Gerçekler Acıdır" programıyla gündemde.

Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım programlarının sunuculuğunu üstlenen İlker Ayrık, şimdilerde "Gerçekler Acıdır" programıyla gündemde.

Gerçekler Acıdır isimli gösterisinde kariyerine dair komik anılarını paylaşan Ayrık, ayrıca konuk olarak aldığı isimlerle eğlenceli anlara imza atıyor. 

Gerçekler Acıdır programında geçtiğimiz haftalarda Ben Bilmem Eşim Bilir programında gerçekten araba verip vermediğini açıklayan Ayrık, bu defa meşhur acı biber oyunu hakkında konuştu.

Yarışmacıların en zorlandığı oyunlardan acı biber yeme oyununda "O biberler gerçekten acı mı?" sorusunu ele alan Ayrık, buna bir açıklık getirdi.

Yarışmacıların en zorlandığı oyunlardan acı biber yeme oyununda "O biberler gerçekten acı mı?" sorusunu ele alan Ayrık, buna bir açıklık getirdi.

Ayrık, yarışmada kullanılan biberler hakkında 'Acı gerçekten çok acı' yanıtını verdi. İlker Ayrık, acı biber yeme oyununu şu an Gerçekler Acıdır programında da uyguluyor.

İşte İlker Ayrık'ın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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