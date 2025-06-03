İlker Ayrık'tan Ben Bilmem Eşim Bilir'deki Meşhur Biberler Hakkında Yıllar Sonra Gelen Açıklama
Bir döneme damga vuran yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, 'Gerçekler Acıdır' isimli programıyla gündeme geliyor. Ayrık, kariyeri hakkında sık sık hikayeler anlatırken bu kez Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasıncaki meşhur acı biberler hakkında konuştu.
KAYNAK: Gerçekler Acıdır
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Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım programlarının sunuculuğunu üstlenen İlker Ayrık, şimdilerde "Gerçekler Acıdır" programıyla gündemde.
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Yarışmacıların en zorlandığı oyunlardan acı biber yeme oyununda "O biberler gerçekten acı mı?" sorusunu ele alan Ayrık, buna bir açıklık getirdi.
İşte İlker Ayrık'ın o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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