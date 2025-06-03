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4. Sezon Göndermesi: Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ından Kafa Karıştıran Paylaşım

4. Sezon Göndermesi: Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ından Kafa Karıştıran Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 11:32

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde silahlar patladı. Mustafa'nın cinnet geçirmesinin ardından Işıl'ın düzenlediği yaz partisi kan kırmızısına büründü. Sezon finalinde kimlerin ölüp kimlerin kalacağı merak konusu olurken Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan, yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs günü sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs günü sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Mustafa'nın Pembe'nin ölümüne dair tüm gerçekleri öğrenip çıldırdığı dizinin son sahnesi Şerbo'ya yakışır bir kaos yaşattı. Mustafa'nın önce Koray'ı ardından da Işıl'ı vurduğu bölümde Fatih ise resmen arada kaynadı.

Sezon finalinin son dakikalarında babası Apo'yla tehlikeli bir oyun oynayan Mustafa'nın intiharla babasını vurmak arasında gidip geldiği anlar seyirciyi daha da gerdi.

'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde kimler öldü?' sorusu bir türlü yanıt bulamazken dizide Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan kafa karıştıran paylaşım geldi.

Kendisine sorulan "Herkes öldü mü?" sorusunu yanıtlayan Yeldan, yeni sezonda dizide olacağını yazdı.

Kendisine sorulan "Herkes öldü mü?" sorusunu yanıtlayan Yeldan, yeni sezonda dizide olacağını yazdı.

Neslihan Yeldan paylaşımında 'Herkes öldü, ben kaldım :) 4. sezon 'Sevtap'ın Şerbeti/ içelim güzelleşelim' yazdı.

Mustafa'nın silahla partiyi bastığı anlarda Zülkar'la Nilay'ın yanına koşan Sevtap'ın 4. sezonda da dizide yer alacağını öğrenmiş olduk. Bakalım Şerbo'da başka kimler diziye devam edecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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