4. Sezon Göndermesi: Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ından Kafa Karıştıran Paylaşım
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde silahlar patladı. Mustafa'nın cinnet geçirmesinin ardından Işıl'ın düzenlediği yaz partisi kan kırmızısına büründü. Sezon finalinde kimlerin ölüp kimlerin kalacağı merak konusu olurken Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan, yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs günü sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine sorulan "Herkes öldü mü?" sorusunu yanıtlayan Yeldan, yeni sezonda dizide olacağını yazdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın