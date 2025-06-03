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Set Çalışanı, Oyuncu Sete Sarhoş Gelen Oyuncunun Yapım Ekibiyle Tartışmasını Anlattı!

Set Çalışanı, Oyuncu Sete Sarhoş Gelen Oyuncunun Yapım Ekibiyle Tartışmasını Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2025 - 21:32

Set çalışanı Yener Yalçın, kendisine sorulan soruları TikTok'tan cevaplamaya devam ediyor. Fenomen isme bu kez de sete sarhoş gelen oyuncu olup olmadığı soruldu. Bir oyuncu sete sarhoş gelirse ne olduğunu merak eden takipçisinin sorusunu yanıtlayan Yener Yalçın, iki ayrı oyuncuyla ilgili anısını anlattı.

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Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Fenomen isme TikTok hesabı üzerinden setlerde yaşananlarla ilgili pek çok soru geliyor. Yener Yalçın da bu soruları birer birer yanıtlıyor.

Yener Yalçın'a bu kez "Sete sarhoş gelen oluyor mu, olunca bu durumda ne yapılır?" diye soruldu.

Yener Yalçın da bu soru karşısında iki farklı oyuncuyla yaşadığı anıyla cevap verdi.

Yener Yalçın da bu soru karşısında iki farklı oyuncuyla yaşadığı anıyla cevap verdi.

Oyunculardan birinin Hercai setinde yapımla sorun yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Akın Akınözü olduğu iddia edildi. Nejat İşler ve Pek Yakında film setinden Zerrin Tekindor'un da bahsi geçen oyuncular olabileceği iddialar arasında yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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