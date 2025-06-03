Set Çalışanı, Oyuncu Sete Sarhoş Gelen Oyuncunun Yapım Ekibiyle Tartışmasını Anlattı!

Set çalışanı Yener Yalçın, kendisine sorulan soruları TikTok'tan cevaplamaya devam ediyor. Fenomen isme bu kez de sete sarhoş gelen oyuncu olup olmadığı soruldu. Bir oyuncu sete sarhoş gelirse ne olduğunu merak eden takipçisinin sorusunu yanıtlayan Yener Yalçın, iki ayrı oyuncuyla ilgili anısını anlattı.