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Son Bölümleri Tepki Çekmişti: Sahipsizler Dizisine Usta Oyuncu Geliyor!

Son Bölümleri Tepki Çekmişti: Sahipsizler Dizisine Usta Oyuncu Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 10:34

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi sezona zayıf başlamış, aldığı RTÜK cezasının ardından adeta şaha kalkmış ve güçlenmişti. 18 Haziran'da sezon finali yapacak dizide verilecek ara öncesi senaryoda yaşanan gelişmeler izleyiciyi epey öfkelendirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye efsane bir oyuncu dahil oluyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler son bölümleriyle tepki çekmişti.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler son bölümleriyle tepki çekmişti.

Devran'ın sırf çocuk sahibi olması için resmi olmayan nikahla evlendirilmesi hem Azize'yi hem izleyiciyi çılgına çevirdi. Ancak son bölümde işler yoluna giriyor gibi görünüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Suna Selen, Sahipsizler'e dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Suna Selen, Sahipsizler'e dahil oluyor.

Yeni sezonda ekran macerasına devam edecek Sahipsizler'e değerli bir oyuncu konuk olacak. Usta oyuncu Suna Selen, Kevi Ana karakterine hayat verecek. Kevi Ana, Meryem’in (Yaren Yapıcı) ninesi ve Pervin’in (Süreyya Kilimci) teyzesi olarak dizide yer alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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