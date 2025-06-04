Son Bölümleri Tepki Çekmişti: Sahipsizler Dizisine Usta Oyuncu Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi sezona zayıf başlamış, aldığı RTÜK cezasının ardından adeta şaha kalkmış ve güçlenmişti. 18 Haziran'da sezon finali yapacak dizide verilecek ara öncesi senaryoda yaşanan gelişmeler izleyiciyi epey öfkelendirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye efsane bir oyuncu dahil oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler son bölümleriyle tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Suna Selen, Sahipsizler'e dahil oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın