Avrupalı Bir Öğrenci Amerikalı Arkadaşlarının Bilgisini Ölçecek Soruları Sordu Fakat Cevap Alamadı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKZqdC...
Bildiğiniz üzere Amerika fırsatlar ülkesi. Fakat, Amerikalıların bilgisiz olduğuna dair yaygın bir düşünce var. Özellikle gençlerin hem eğitim yaşamlarında hem günlük yaşamda oldukça tembel oldukları konuşuluyor. Peki bu ne kadar doğru?
Avrupa'dan Amerika'ya taşınan bir içerik üreticisi, arkadaşlarına basit coğrafya soruları sordu. Fakat neredeyse hiçbirinden doğru yanıt alamadı.
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Türkiye'de birçok öğrenci bunun çok daha ötesinde sorulara rahatlıkla cevap verebilir bildiğiniz üzere.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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