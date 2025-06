Handzabe Kabilesi Üyesinin Bizim İçin Tamamen Sıradan Bir Eşya Olan "Tarak" ile Tanışma Anı

Dünya her gün gelişiyor. Her gün yeni bir teknoloji ile tanışıyoruz. Fakat hala en basit icatlardan bile yoksun yaşayan bölgeler var. Bazı kabileler hala hayatlarını ilkel şartlarda, yeni dünyanın şartlarından ve kalabalığından uzak sürdürüyorlar. Dünyanın bu birbirinden tamamen farklı iki yüzü, her detayıla bizi şaşkına çevirebiliyor.

Tanzanya'da bulunan Handzabe Kabilesi üyesine ilk kez tarak denetildi. Bizim için oldukça sıradan olan bu ürüne kabile üyesinin verdiği tepki bir kez daha dünyadaki dengesiz koşulları yüzümüze vurdu.