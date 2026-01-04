Bir Diyetisyen "Kıtlık Olmadığı Sürece Çocuğuna Asla Yedirmeyeceği" Gıdaları Açıkladı

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Günümüz dünyasında, sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşmak zor. Özellikle, raf ömrünü uzatmak ve tatlandırmak için birçok katkı maddesi kullanılan paketli gıdalar, sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. Bu durum, özellikle çocuklar için daha büyük problem. Çünkü her biri paketli gıdalar tüketmeye daha meyilli. Bu gıdalar da onların dikkatini çekecek şekilde üretiliyor zaten.
Bir diyetisyen 'Kıtlık yoksa çocuklarıma yedirmem' dediği gıdaları sıraladı. Pek çok gıdanın çocukların favorisi olması da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklara asla yedirilmemesi gereken 3 temel yiyeceği şu şekilde sıraladı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bunu doğmamış çocuğum da bilir. Haber değeri yok. Bomboş biri ve bomboş bir içerik
Hazır erişteler hakkında ben de aynı şeyi düşünüyordum ve tüketmiyorum zaten ama Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde hazır erişteler ekmek gibi tüketiliyor.
kıtlık mı diyorsun ekonomik krizden ev kirası fiyatlarından haberin yok galiba