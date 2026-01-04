onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Diyetisyen "Kıtlık Olmadığı Sürece Çocuğuna Asla Yedirmeyeceği" Gıdaları Açıkladı

Bir Diyetisyen "Kıtlık Olmadığı Sürece Çocuğuna Asla Yedirmeyeceği" Gıdaları Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026 - 09:25

İçerik Devam Ediyor

Günümüz dünyasında, sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşmak zor. Özellikle, raf ömrünü uzatmak ve tatlandırmak için birçok katkı maddesi kullanılan paketli gıdalar, sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. Bu durum, özellikle çocuklar için daha büyük problem. Çünkü her biri paketli gıdalar tüketmeye daha meyilli. Bu gıdalar da onların dikkatini çekecek şekilde üretiliyor zaten.

Bir diyetisyen 'Kıtlık yoksa çocuklarıma yedirmem' dediği gıdaları sıraladı. Pek çok gıdanın çocukların favorisi olması da dikkat çekti.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuklara asla yedirilmemesi gereken 3 temel yiyeceği şu şekilde sıraladı;

Çocuklara asla yedirilmemesi gereken 3 temel yiyeceği şu şekilde sıraladı;
  • 1. Hazır Erişteler (Noodle)

Noodle son dönemde çocukların favori yiyeceklerinden. Noodle'ın kendisinden ziyade, içinden çıkan sos ve baharat paketlerinin çok tehlikeli olduğunu belirtiyor.

  • 2. Hazır Çorbalar

Bu çorbalar pratik ve sağlıklı bir beslenme seçeneği olarak görülüyor. Özellikle 'çabuk çorba' olarak satılanların içinde Çin tuzu (MSG) bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor.

  • 3. Bulyonlar (Et ve Tavuk Suyu Tabletleri)

Bulyonların da sadece aroma verici olduğunu belirten diyetisyen bu ürünlerde de Çin Tuzu konusunda uyarıyor. 

  • Bonus: Jelibonlar

Renkli görüntüleri ve tatları ile çocukların her dönem favorisi olan jelibonların içinde şeker bile bulunmadığını, tamamen glikoz şurubundan oluştuğunu ve vücudu bozmaktan başka bir işe yaramadığını vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hüseyin Özcan

Bunu doğmamış çocuğum da bilir. Haber değeri yok. Bomboş biri ve bomboş bir içerik

Bozkurt

Hazır erişteler hakkında ben de aynı şeyi düşünüyordum ve tüketmiyorum zaten ama Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde hazır erişteler ekmek gibi tüketiliyor.

Kedi Oyuncağı

kıtlık mı diyorsun ekonomik krizden ev kirası fiyatlarından haberin yok galiba