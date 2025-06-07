Yeni Fobi Oluştu: Bir Oyun Parkında Şişme Bir Oyun Alanı İçinde Çocuklar Varken Havalandı

Oyun parkları çocukların en sevdikleri alanlar. Fakat elbette pek çok tehlike içeriyorlar. Çocukların enerjilerini atabilecekleri, eğlenerek vakit geçirebilecekleri bu alanlar, maalesef ki bir takım tehlikeleri de barındırıyor. Bu riskler, çocukların güvenliğini tehdit edebilir ve onların fiziksel ya da psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, oyun parklarının çocuklar için ne kadar eğlenceli olduğunu kabul ederken, aynı zamanda içerdikleri tehlikelerin de farkında olmak gerekiyor.

Güney Afrika'nın Gauteng Eyaleti'nde bulunan Krugersdorp şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Şişme bir oyun parkı içinde çocuklar varken havalandı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile anbean kaydedilidi.