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Yeni Fobi Oluştu: Bir Oyun Parkında Şişme Bir Oyun Alanı İçinde Çocuklar Varken Havalandı

Yeni Fobi Oluştu: Bir Oyun Parkında Şişme Bir Oyun Alanı İçinde Çocuklar Varken Havalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 20:06

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Oyun parkları çocukların en sevdikleri alanlar. Fakat elbette pek çok tehlike içeriyorlar. Çocukların enerjilerini atabilecekleri, eğlenerek vakit geçirebilecekleri bu alanlar, maalesef ki bir takım tehlikeleri de barındırıyor. Bu riskler, çocukların güvenliğini tehdit edebilir ve onların fiziksel ya da psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, oyun parklarının çocuklar için ne kadar eğlenceli olduğunu kabul ederken, aynı zamanda içerdikleri tehlikelerin de farkında olmak gerekiyor. 

Güney Afrika'nın Gauteng Eyaleti'nde bulunan Krugersdorp şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Şişme bir oyun parkı içinde çocuklar varken havalandı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile anbean kaydedilidi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuklar Metrelerce yükseklikten yere düştü.

Çocuklar Metrelerce yükseklikten yere düştü.

İnsanlar çocuklar için seferber olsa da ellerinden bir şey gelmedi. Hastaneye kaldırılan iki çocuğun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Oyun alanlarında güvenlik tedbirlerinin sağlanması, büyük bir önem taşır. Bu tür mekanlarda, çocukların ve yetişkinlerin güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için gerekli olan tüm önlemler titizlikle alınmalıdır. Bu, hem oyun alanlarının işletmecileri hem de kullanıcıları için bir sorumluluktur. Özellikle söz konusu çocuklar olunca, konunun üzerinde titizlikle durulması şart.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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