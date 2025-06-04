Bildiğiniz gibi Almanya, çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı bir ülke. Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler yeni neslin de rotasını Almanya'ya çevirmesine sebep oldu. Fakat bu durum hem Almanlar ve Türkler arasında, hem eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ve yeni giden Türkler arasında karmaşaya sebep oldu.

Almanya'da 'Aldırma Gönül' şarkısını çalan bir sokak müzisyeni, saldırıya uğradı. Bir adam önünden geçerken mikrofonuna vurdu. O anlar 'Irkçılık her yerde' notuyla paylaşıldı.