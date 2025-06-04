Bildiğiniz gibi Almanya, çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı bir ülke. Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler yeni neslin de rotasını Almanya'ya çevirmesine sebep oldu. Fakat bu durum hem Almanlar ve Türkler arasında, hem eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ve yeni giden Türkler arasında karmaşaya sebep oldu.
Almanya'da 'Aldırma Gönül' şarkısını çalan bir sokak müzisyeni, saldırıya uğradı. Bir adam önünden geçerken mikrofonuna vurdu. O anlar 'Irkçılık her yerde' notuyla paylaşıldı.
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Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar ile yeni gidenler arasında ciddi bir düşünce farkı var.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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