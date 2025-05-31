Ne Oluyor? Heyecanla Vize Sonuçlarına Bakılan Video Akımındaki Sevinç Anları Yerini Hayal Kırıklığına Bıraktı

Sosyal medyada, kamera karşısında vize başvuru sonuçlarını kontrol eden ailelerin videolarına mutlaka rastlamışsınızdır. Sonuçları gördükleri andaki sevinçlerini kaydeden insanlar, o anları takipçileri ile de paylaşıyor. Fakat son dönemde bu akım tamamen tersine döndü ve insanların hayal kırıklığını paylaştığı videolara dönüştü.

Yine bir aile Macaristan'a gitmek için yaptıkları başvurunun sonuçlarına kamera karşısında bakmak istedi. Fakat başvurularının reddedildiğini görünce hayal kırıklığına uğradılar.