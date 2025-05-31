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Ne Oluyor? Heyecanla Vize Sonuçlarına Bakılan Video Akımındaki Sevinç Anları Yerini Hayal Kırıklığına Bıraktı

Ne Oluyor? Heyecanla Vize Sonuçlarına Bakılan Video Akımındaki Sevinç Anları Yerini Hayal Kırıklığına Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 22:03

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Sosyal medyada, kamera karşısında vize başvuru sonuçlarını kontrol eden ailelerin videolarına mutlaka rastlamışsınızdır. Sonuçları gördükleri andaki sevinçlerini kaydeden insanlar, o anları takipçileri ile de paylaşıyor. Fakat son dönemde bu akım tamamen tersine döndü ve insanların hayal kırıklığını paylaştığı videolara dönüştü. 

Yine bir aile Macaristan'a gitmek için yaptıkları başvurunun sonuçlarına kamera karşısında bakmak istedi. Fakat başvurularının reddedildiğini görünce hayal kırıklığına uğradılar.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Türkler için vize alma meselesi zorlu bir süreç haline geldi. Pek çok kişi red cevabı ile karşılaşıyor.

Türkler için vize alma meselesi zorlu bir süreç haline geldi. Pek çok kişi red cevabı ile karşılaşıyor.

Bu sadece tatil veya gezi amaçlı seyahat etmeyi planlayan bireylerin hayatını zorlaştırmıyor. İş veya eğitim fırsatlarını değerlendirmek için farklı ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler de bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. 

Geçtiğimiz günlerde 3 kişilik bir aile Fransa seyahati için yaptıkları başvurunun sonuçlarını kamera karşısında öğrenmiş, onlar da hayal kırıklığına uğramıştı.

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Fransa hayalleri suya düşen aileyi de burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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