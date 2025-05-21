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Monopoly Oyununun "Türkiye" Versiyonunu Oynayan Genç Ülke Gerçekleriyle Bir Bir Yüzleştirdi

Monopoly Oyununun "Türkiye" Versiyonunu Oynayan Genç Ülke Gerçekleriyle Bir Bir Yüzleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.05.2025 - 21:01

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Ülkemizin gündemi, adeta bir hız treni gibi hızla değişiyor. Her yeni güne, bir öncekinden farklı bir olayla gözlerimizi açıyoruz. Öyle ki artık pek çok olaya duyarsızlaşmaya başladık. Bu hızlı değişimden ve duyarsızlaşmadan en çok etkilenen ise gençler oluyor.

'msahingeri' isimli içerik üreticisi, dünyada en çok oynanan masa oyunu olan Mpnopoly'yi ülkemize uyarladı. Her bir detayla, ülke gerçeklerini bir bir hatırlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Genç oyunla orman yangınlarından üniversiteli gençlerin durumuna kadar pek çok detaya değindi.

Genç oyunla orman yangınlarından üniversiteli gençlerin durumuna kadar pek çok detaya değindi.

Her bir detay, unuttuğumuz bir gerçeği yeniden hatırlatırken, ülkemizin geleceği ve bugünü hakkında uzun uzun düşündürdü..

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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