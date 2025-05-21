Monopoly Oyununun "Türkiye" Versiyonunu Oynayan Genç Ülke Gerçekleriyle Bir Bir Yüzleştirdi

Ülkemizin gündemi, adeta bir hız treni gibi hızla değişiyor. Her yeni güne, bir öncekinden farklı bir olayla gözlerimizi açıyoruz. Öyle ki artık pek çok olaya duyarsızlaşmaya başladık. Bu hızlı değişimden ve duyarsızlaşmadan en çok etkilenen ise gençler oluyor.

'msahingeri' isimli içerik üreticisi, dünyada en çok oynanan masa oyunu olan Mpnopoly'yi ülkemize uyarladı. Her bir detayla, ülke gerçeklerini bir bir hatırlattı.