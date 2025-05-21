Almanya'dan Gelen Gurbetçi Bir Genç Ülkede Herhangi Bir Sıkıntı Görmediğini Söyledi

Ülkemizde yaşanan fiyat artışları son yıllarda, özellikle genç nesli yurt dışına yöneltti. Pek çoğunun ilk durağı da Almanya oldu. Fakat bu durum, uzun yıllardır Almanya'da yaşayanlar ile yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Her iki grubun da ülkemiz ve Almanya ile ilgili yaptığı yorumlar taban tabana zıt.
Almanya'dan gelen bir genç, ülkemizin durumunu değerlendirdi. Ülkemizde herhangi bir sıkıntı görmediğini söyleyen genç 'Ben Almanya’da buradakiler gibi yaşasam, her gün kafelere gitsem ben de aç kalırım.” dedi.
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Ülkemizin durumunu değerlendirirken kafelerin ve dükkanların dolu olmasını örnek gösteren gencin röportajı sosyal medyada gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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