Çocuklara “Şort Giymeyin” Diyen Öğretmeninin Kurtuluş Savaşı’nı Atatürk’ten Bahsetmeden Anlattığı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin öğrencilerine, şort giyme konusunda yaptığı konuşma gündem oldu. Öğretmenin çocuklara şort giymenin 'edepszilik' olarak tanımladığı o anlar tepki topladı. Aynı öğretmenin geçmişteki sosyal medya paylaşımları incelendiğinde, depremlerin temel sebebinin ahlaki çöküntü ve fuhuş olduğunu belirten ifadelerin bulunduğu görüldü.

Kendisinin derste Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı video da ortaya çıktı. 'Osmanlı Devleti girdiği cephelerde zayıf olduğu için değil, maalesef ki içimizdeki hainler tarafından arkasından vurulduğu için yıkılmış.' diyen öğretmenin Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmediği görüldü.