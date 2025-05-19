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Çocuklara “Şort Giymeyin” Diyen Öğretmeninin Kurtuluş Savaşı’nı Atatürk’ten Bahsetmeden Anlattığı Ortaya Çıktı

Çocuklara “Şort Giymeyin” Diyen Öğretmeninin Kurtuluş Savaşı’nı Atatürk’ten Bahsetmeden Anlattığı Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 23:29 Son Güncelleme: 19.05.2025 - 23:31

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Geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin öğrencilerine, şort giyme konusunda yaptığı konuşma gündem oldu. Öğretmenin çocuklara şort giymenin 'edepszilik' olarak tanımladığı o anlar tepki topladı. Aynı öğretmenin geçmişteki sosyal medya paylaşımları incelendiğinde, depremlerin temel sebebinin ahlaki çöküntü ve fuhuş olduğunu belirten ifadelerin bulunduğu görüldü. 

Kendisinin derste Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı video da ortaya çıktı. 'Osmanlı Devleti girdiği cephelerde zayıf olduğu için değil, maalesef ki içimizdeki hainler tarafından arkasından vurulduğu için yıkılmış.' diyen öğretmenin Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmediği görüldü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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