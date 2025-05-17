Bilal Erdoğan "Ekonomi Kötü Olduğu İçin Çocuk Yapılmıyor" Yorumunu Değerlendirdi

Bidiğiniz üzere bu sene hükümet tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Ülkemizde ailelerin çocuk sahibi olma sayısının düştüğüne dikkat çeken yetkililer teşvik için çalışmalara başladı. Fakat pek çok kişi ekonomi bu haldeyken kimsenin çocuk sahibi olmaya cesaret edemeyeceğini savundu.
Bilal Erdoğan da konuşma yaptığı bir etkinlikte bu konuya değindi. Çocuk sahibi olmanın ekonomi ile ilgisi olmadığını savunan Bilal Erdoğan 'Öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı ama yapmıyorlar.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan araştırmalara göre, gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın