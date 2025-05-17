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Bilal Erdoğan "Ekonomi Kötü Olduğu İçin Çocuk Yapılmıyor" Yorumunu Değerlendirdi

Bilal Erdoğan "Ekonomi Kötü Olduğu İçin Çocuk Yapılmıyor" Yorumunu Değerlendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 20:14 Son Güncelleme: 17.05.2025 - 20:15

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Bidiğiniz üzere bu sene hükümet tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Ülkemizde ailelerin çocuk sahibi olma sayısının düştüğüne dikkat çeken yetkililer teşvik için çalışmalara başladı. Fakat pek çok kişi ekonomi bu haldeyken kimsenin çocuk sahibi olmaya cesaret edemeyeceğini savundu. 

Bilal Erdoğan da konuşma yaptığı bir etkinlikte bu konuya değindi. Çocuk sahibi olmanın ekonomi ile ilgisi olmadığını savunan Bilal Erdoğan 'Öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı ama yapmıyorlar.' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Erdoğan araştırmalara göre, gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını söyledi.

Erdoğan araştırmalara göre, gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını söyledi.

Hükümet aile yılı kapsamında, ailelerin çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek için, 1 Ocak 2025’ten sonra doğan ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye aylık 6500 lira, dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım ekleneceğini duyurdu. Bu yardımların çocuk 5 yaşına gelene kadar süreceği belirtildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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