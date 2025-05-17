Bilal Erdoğan "Ekonomi Kötü Olduğu İçin Çocuk Yapılmıyor" Yorumunu Değerlendirdi

Bidiğiniz üzere bu sene hükümet tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Ülkemizde ailelerin çocuk sahibi olma sayısının düştüğüne dikkat çeken yetkililer teşvik için çalışmalara başladı. Fakat pek çok kişi ekonomi bu haldeyken kimsenin çocuk sahibi olmaya cesaret edemeyeceğini savundu.

Bilal Erdoğan da konuşma yaptığı bir etkinlikte bu konuya değindi. Çocuk sahibi olmanın ekonomi ile ilgisi olmadığını savunan Bilal Erdoğan 'Öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı ama yapmıyorlar.' dedi.