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Ukrayna-Rusya Zirvesi Sırasında Filistin İçin Eylem Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ukrayna-Rusya Zirvesi Sırasında Filistin İçin Eylem Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.05.2025 - 20:19

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Ukrayna ve Rusya temsilcileri, bugün İstanbul'un tarihi Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelerek ateşkes görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında 3 kişi Dolmabahçe Sarayı'nın önünde Filistin için eylem gerçekleştirdi. 'Stop the genocide in Palestine (Filistin’de soykırımı durdurun)' yazılı pankart ve Filistin bayrağı ile oturma eylemi yapıldı. Yaklaşık 5 dakika süren oturma eylemine polis müdahale etti. Eylemi gerçekleştiren 3 kişi yaka paça gözaltına alındı.

Kaynak: https://x.com/halktvcomtr/status/1923...
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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