Bir Genç Metrobüste Maaşından Geri Kalanı İnsanlarla Birlikte Hesapladı: “Her Ay Nasıl Borca Giriyorum?"

Günümüzde, geçim sıkıntısı giderek artan bir mesele haline geldi. Özellikle son dönemlerde, yaşam koşullarının zorlaşması ve ekonomik belirsizlikler, insanların geçim derdini daha da büyüttü. Artan yaşam maliyetleri, her geçen gün daha fazla insanı etkisi altına alırken, bu durum toplumun genelinde ciddi bir rahatsızlık yaratıyor.

Metrobüsteyken maaşı yatan bir genç, giderlerini insanlarla birlikte hesapladı. Geriye para yerine 4500 TL borcu kalan genç “Ben çalışarak her ay nasıl 4500 TL borca giriyorum? Allah için cevap verin.” dedi.