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Bir Genç Metrobüste Maaşından Geri Kalanı İnsanlarla Birlikte Hesapladı: “Her Ay Nasıl Borca Giriyorum?"

Bir Genç Metrobüste Maaşından Geri Kalanı İnsanlarla Birlikte Hesapladı: “Her Ay Nasıl Borca Giriyorum?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.05.2025 - 22:42

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Günümüzde, geçim sıkıntısı giderek artan bir mesele haline geldi. Özellikle son dönemlerde, yaşam koşullarının zorlaşması ve ekonomik belirsizlikler, insanların geçim derdini daha da büyüttü. Artan yaşam maliyetleri, her geçen gün daha fazla insanı etkisi altına alırken, bu durum toplumun genelinde ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. 

Metrobüsteyken maaşı yatan bir genç, giderlerini insanlarla birlikte hesapladı. Geriye para yerine 4500 TL borcu kalan genç  “Ben çalışarak her ay nasıl 4500 TL borca giriyorum? Allah için cevap verin.” dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Özellikle düşük ve orta gelirli aileler, bu fiyat artışlarından en çok etkilenenler arasında.

Özellikle düşük ve orta gelirli aileler, bu fiyat artışlarından en çok etkilenenler arasında.

Asgari ücret pek çok kişiye yetersiz geliyor. Herkesin gözü asgari ücrete yapılacak ara zam haberinde. Bu noktada da pek olumlu gelişme yok.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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tiki miki

adam kafayı yedi, üstüne üstlük bu matematiği yaparak geriye kalan azcık normal insanların da kafayı yemesine sebep olacak:)