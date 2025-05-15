Bunalıma Giren Bir Genç Oyuncak Silahla Ortalığı Birbirine Kattı: "Hepinizi Allah'a Şikayet Edeceğim"

Bunalıma giren bir genç ortalığı birbirine kattı. Oyuncak silahı eline alan genç pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Genç oyuncak silahı hem kendi başına hem polislere doğrulttu. Polisler, tabancanın oyuncak olduğunu bilmeden, çelik yeleklerini giyerek eve girdi ve genç adamı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan genç 'Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim' dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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