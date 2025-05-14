Birçoğu Tanıdık Gelecek: Araba Tamircileri Sanayiye Gelen Müşterilere Söyledikleri Yalanları Sıraladı

Arabası olan herkesin yolu bir kere de olsa sanayiye düşer. Sanayi, araçların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bir arada sunan bir merkezdir. Özellikle erkekler sanayideki ilgi, alaka ve samimiyete bayılırlar. Peki bu samimiyet gerçekten 'samimi' mi?
Bir tamirci dükkanı çalışanları, sanayide sık sık söylenen yalanları sıraladı. Yalanların bir çoğu, araba sahiplerine tanıdık geldi.
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"Bu kasalarda bu sorun kronik", "Aynısını biz de kullanıyoruz" gibi yalanlar, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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