onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Birçoğu Tanıdık Gelecek: Araba Tamircileri Sanayiye Gelen Müşterilere Söyledikleri Yalanları Sıraladı

Birçoğu Tanıdık Gelecek: Araba Tamircileri Sanayiye Gelen Müşterilere Söyledikleri Yalanları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 17:25

İçerik Devam Ediyor

Arabası olan herkesin yolu bir kere de olsa sanayiye düşer. Sanayi, araçların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bir arada sunan bir merkezdir. Özellikle erkekler sanayideki ilgi, alaka ve samimiyete bayılırlar. Peki bu samimiyet gerçekten 'samimi' mi?

Bir tamirci dükkanı çalışanları, sanayide sık sık söylenen yalanları sıraladı. Yalanların bir çoğu, araba sahiplerine tanıdık geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu kasalarda bu sorun kronik", "Aynısını biz de kullanıyoruz" gibi yalanlar, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

"Bu kasalarda bu sorun kronik", "Aynısını biz de kullanıyoruz" gibi yalanlar, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Peki bu yalanlar size de tanıdık geldi mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

yetkili servis pahalı gibi durur ama en azindan garanti