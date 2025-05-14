Birçoğu Tanıdık Gelecek: Araba Tamircileri Sanayiye Gelen Müşterilere Söyledikleri Yalanları Sıraladı

Arabası olan herkesin yolu bir kere de olsa sanayiye düşer. Sanayi, araçların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bir arada sunan bir merkezdir. Özellikle erkekler sanayideki ilgi, alaka ve samimiyete bayılırlar. Peki bu samimiyet gerçekten 'samimi' mi?

Bir tamirci dükkanı çalışanları, sanayide sık sık söylenen yalanları sıraladı. Yalanların bir çoğu, araba sahiplerine tanıdık geldi.