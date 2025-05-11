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Tüp Mide Ameliyatı Olan Bir İçerik Üreticisi Süreçle İlgil Merak Edilen Tüm Soruları Yanıtladı

Tüp Mide Ameliyatı Olan Bir İçerik Üreticisi Süreçle İlgil Merak Edilen Tüm Soruları Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 15:34

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Tüp mide ameliyatları son dönemde oldukça yaygın. Fakat hala pek çok kişinin kafasında bu konuda soru işaretleri var.  Gerçekleştirilen bu işlemde risk unsuru, çoğu kişi için merak konusu. Ayrıca ameliyat sonrasında yaşanan psikoloji ve verilen kiloların geri alınmaması noktasında gösterilecek irade de tamamen kişisel bir süre. Bu anlamda, bu operasyonu geçiren kişilerin tecrübelerini dinlemek etkili olabilir. 

'anyakurtini' isimli içerik üreticisi, 2022 yılında geçirdiği ameliyatın ardından yaşadıklarını anlattı. Kendisine bu konuda sorulan soruları da yanıtlayarak pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Anya Kurtini, ameliyat sonrası fiziksel iyileşme sürecinden ameliyatın psikolojik etkilerine kadar tüm detaylar hakkında bilgi verdi.

Anya Kurtini, ameliyat sonrası fiziksel iyileşme sürecinden ameliyatın psikolojik etkilerine kadar tüm detaylar hakkında bilgi verdi.

Ameliyatın vücutta oluşturabileceği tahribattan da bahseden Kurtini, bu ameliyatın insanı yalnızca 1 sene zayıflattığını, bu sene içinde yapmanız gerekenin yeme alışkanlığınızı değiştirmek olduğunu vurguladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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