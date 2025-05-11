Tüp Mide Ameliyatı Olan Bir İçerik Üreticisi Süreçle İlgil Merak Edilen Tüm Soruları Yanıtladı

Tüp mide ameliyatları son dönemde oldukça yaygın. Fakat hala pek çok kişinin kafasında bu konuda soru işaretleri var. Gerçekleştirilen bu işlemde risk unsuru, çoğu kişi için merak konusu. Ayrıca ameliyat sonrasında yaşanan psikoloji ve verilen kiloların geri alınmaması noktasında gösterilecek irade de tamamen kişisel bir süre. Bu anlamda, bu operasyonu geçiren kişilerin tecrübelerini dinlemek etkili olabilir.

'anyakurtini' isimli içerik üreticisi, 2022 yılında geçirdiği ameliyatın ardından yaşadıklarını anlattı. Kendisine bu konuda sorulan soruları da yanıtlayarak pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.