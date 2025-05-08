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Bir Kadın Çok İstediği Burun Estetiği Yaptırdıktan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Bir Kadın Çok İstediği Burun Estetiği Yaptırdıktan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 18:41 Son Güncelleme: 08.05.2025 - 18:42

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Günümüzde estetik operasyonlar oldukça yaygınlaştı. Eskiden sadece belirli bir kesim tarafından tercih edilen bu operasyonlar, artık toplumun geniş kesimlerine yayılmış durumda. Estetik operasyonlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan, özgüvenini artıran ve yaşam kalitesini yükselten bir yol olarak görülüyor. 

Bir kadın, çok istediği burun estetiğini yaptırma sürecini paylaştı. 6 hafta gibi bir sürede iyileşen burnunun son halini de paylaşan kadının videosu viral oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Teknolojinin ilerlemesi ve medikal bilimin gelişmesi sayesinde, estetik operasyonlar daha güvenli ve daha etkili hale geldi.

Teknolojinin ilerlemesi ve medikal bilimin gelişmesi sayesinde, estetik operasyonlar daha güvenli ve daha etkili hale geldi.

Bu durum, estetik operasyonların daha fazla kişi tarafından tercih edilmesine yol açtı. Fakat insanların özgüvenini estetik ile yükseltmek yerine güzellik algıları üzerine bilinç oluşturmanın önemini vurgulayanlar da var. Öyle ki estetik operasyonlar da bir bağımlılık halini alabiliyor. Bir estetik operasyonun ardından genellikle, daha önceden planda yoksa bile, birkaç operasyonun daha yaptırıldığı söyleniyor. İnsanlar bunun için sağlıklarını bile riske atabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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