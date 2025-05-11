Adıyaman'da Bir Okulda Annelerin Çocuklarını Seslerinden Tanımaya Çalıştığı 'Anneler Günü' Etkinliği

Bu özel bağ, sadece anneler ve çocukları arasında bulunan, eşsiz ve kıyaslanamaz bir bağdır. Anneler, çocuklarına rehberlik eder ve onları hayata hazırlar. Bu özel ilişki, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişiminde önemli bir rol oynar.

Bu özel günde biz de tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz ❤️