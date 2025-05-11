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Adıyaman'da Bir Okulda Annelerin Çocuklarını Seslerinden Tanımaya Çalıştığı 'Anneler Günü' Etkinliği

Adıyaman'da Bir Okulda Annelerin Çocuklarını Seslerinden Tanımaya Çalıştığı 'Anneler Günü' Etkinliği

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 14:39

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Geçtiğimiz haftalarda, öğretmenlerin öğrencilerini seslerinden tanıdığı bir oyun tüm dünyada viral olmuş, dünyanın dört bir yanından videolar paylaşılmıştı. Adıyaman'da bir okulda, Anneler Günü'ne özel, annelerin çocuklarını seslerinden tanıdıkları bir etkinlik yapıldı. Çocukların tek tek 'Anne seni seviyorum' diye seslendiği, annelerin ise kendi çocuğunu tanımaya çalıştığı o etkinlik beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bir annenin çocuğuna olan sevgisi, dünyadaki en güçlü duygulardan biri.

Bir annenin çocuğuna olan sevgisi, dünyadaki en güçlü duygulardan biri.

Bu özel bağ, sadece anneler ve çocukları arasında bulunan, eşsiz ve kıyaslanamaz bir bağdır. Anneler, çocuklarına rehberlik eder ve onları hayata hazırlar. Bu özel ilişki, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişiminde önemli bir rol oynar.

Bu özel günde biz de tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz ❤️

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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