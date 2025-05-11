Adıyaman'da Bir Okulda Annelerin Çocuklarını Seslerinden Tanımaya Çalıştığı 'Anneler Günü' Etkinliği

Geçtiğimiz haftalarda, öğretmenlerin öğrencilerini seslerinden tanıdığı bir oyun tüm dünyada viral olmuş, dünyanın dört bir yanından videolar paylaşılmıştı. Adıyaman'da bir okulda, Anneler Günü'ne özel, annelerin çocuklarını seslerinden tanıdıkları bir etkinlik yapıldı. Çocukların tek tek 'Anne seni seviyorum' diye seslendiği, annelerin ise kendi çocuğunu tanımaya çalıştığı o etkinlik beğeni topladı.
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Bir annenin çocuğuna olan sevgisi, dünyadaki en güçlü duygulardan biri.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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