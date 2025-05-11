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Bütün Sırlar Ortaya Döküldü: Bir Öğretmen Minik Öğrencileriyle "Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımına Katıldı

Bütün Sırlar Ortaya Döküldü: Bir Öğretmen Minik Öğrencileriyle "Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımına Katıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 11:06

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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada meşhur olan 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu akımla birlikte insanların birbirinden ilginç sırlarını öğrenmiştik. Hatta bir çoğunu duyunca nutkumuz tutulmuştu bile diyebiliriz. 

Bir öğretmen bu akıma minik öğrencileri ile katıldı. Ortaya birbirinden sevimli itirafların çıktığı akım herkesi ilkokul sıralarına götürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysepirmiit/v...
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Buradan izleyebilirsiniz;

İlkokul dönemi, hayatın en saf ve masum evresidir.

İlkokul dönemi, hayatın en saf ve masum evresidir.

Bu dönemde, çocuklar ilk kez hayatı öğrenmeye başlarlar ve kişilikleri şekillenir. İlkokul, çocukların hayata ilk adımlarını attığı ve dünyayı keşfetmeye başladığı bir dönemdir. Bu süreçte, çocuklar hayatın temel değerlerini, toplumsal kuralları ve becerileri öğrenirler. Aynı zamanda günlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri okulda da eğlenmenin masum yollarını ararlar. Tuvalete giderken okulu gezmek, arkadaşıyla sohbet etmek için basit numaralar yapmak gibi bu itiraflar, sizleri de ilkokul yıllarınıza döndürmedi mi?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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