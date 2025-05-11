Bütün Sırlar Ortaya Döküldü: Bir Öğretmen Minik Öğrencileriyle "Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımına Katıldı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada meşhur olan 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu akımla birlikte insanların birbirinden ilginç sırlarını öğrenmiştik. Hatta bir çoğunu duyunca nutkumuz tutulmuştu bile diyebiliriz.

Bir öğretmen bu akıma minik öğrencileri ile katıldı. Ortaya birbirinden sevimli itirafların çıktığı akım herkesi ilkokul sıralarına götürdü.