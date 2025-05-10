İki Çocuk Evlat Edinen Bir Kadın Kendisine "Sen Anne Değilsin" Diyenlere "Aile Olma" Dersi Verdi

Bir çocuğun dünyayı keşfetmesi için gereken güveni sağlamak ve ona hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için gereken becerileri ilk öğreten anne ve babadır. Peki anne ve baba olmak sadece kan bağıyla mı ilgili? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.