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İki Çocuk Evlat Edinen Bir Kadın Kendisine "Sen Anne Değilsin" Diyenlere "Aile Olma" Dersi Verdi

İki Çocuk Evlat Edinen Bir Kadın Kendisine "Sen Anne Değilsin" Diyenlere "Aile Olma" Dersi Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 16:49 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 17:45

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Evlat edindiği iki çocuğuyla yaşadığı tatlı hayatı paylaşan 'aliciayii' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsin. Bir kız ve bir erkek çocuk evlat edinen, Aylin hanımın çocuklarıyla günlük yaşamını paylaştığı videolar izleyenlerin kalplerini ısıtıyor. Aylin hanım kendisine 'Sen anne değilsin' diyenlere, çektiği bir video ile yanıt verdi. Anneler gününe yaklaşırken, Aylin hanımın sözleri 'aile olmanın' ne demek olduğunu bir kere daha hatırlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aliciayii/vid...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Annelik, sınırsız bir sevgi ve büyük bir özveri gerektirir.

Annelik, sınırsız bir sevgi ve büyük bir özveri gerektirir.

Bir çocuğun dünyayı keşfetmesi için gereken güveni sağlamak ve ona hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için gereken becerileri ilk öğreten anne ve babadır. Peki anne ve baba olmak sadece kan bağıyla mı ilgili? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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