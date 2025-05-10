İki Çocuk Evlat Edinen Bir Kadın Kendisine "Sen Anne Değilsin" Diyenlere "Aile Olma" Dersi Verdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aliciayii/vid...
Evlat edindiği iki çocuğuyla yaşadığı tatlı hayatı paylaşan 'aliciayii' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsin. Bir kız ve bir erkek çocuk evlat edinen, Aylin hanımın çocuklarıyla günlük yaşamını paylaştığı videolar izleyenlerin kalplerini ısıtıyor. Aylin hanım kendisine 'Sen anne değilsin' diyenlere, çektiği bir video ile yanıt verdi. Anneler gününe yaklaşırken, Aylin hanımın sözleri 'aile olmanın' ne demek olduğunu bir kere daha hatırlattı.
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Annelik, sınırsız bir sevgi ve büyük bir özveri gerektirir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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