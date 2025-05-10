Kırıkkale Belediyesi'nin Anneler Günü'nde Kadın Çalışanlarına Yaptığı Duygulandıran Sürpriz

Bildiğiniz üzere her Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü kutlanır. Bu özel gün, dünyanın dört bir yanındaki annelerin onurlandırıldığı bir gündür. Bu özel günde anneler için pek çok sürpriz hazırlanır. Onlardan biri de Kırıkkale Belediyesi'nden geldi.

Kırıkkale Belediyesi kadın çalışanları için küçük bir sürpriz hazırladı. Çalışacaklarını sanan kadınlar, dev ekranda kendi çocuklarından gelen mesajları izledi. Ardından ise çocuklarını karşılarında görünce hem onlar hem o anları isleyenler duygusal anlar yaşadı.