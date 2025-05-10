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Kırıkkale Belediyesi'nin Anneler Günü'nde Kadın Çalışanlarına Yaptığı Duygulandıran Sürpriz

Kırıkkale Belediyesi'nin Anneler Günü'nde Kadın Çalışanlarına Yaptığı Duygulandıran Sürpriz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 16:26

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Bildiğiniz üzere her Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü kutlanır. Bu özel gün, dünyanın dört bir yanındaki annelerin onurlandırıldığı bir gündür. Bu özel günde anneler için pek çok sürpriz hazırlanır. Onlardan biri de Kırıkkale Belediyesi'nden geldi. 

Kırıkkale Belediyesi kadın çalışanları için küçük bir sürpriz hazırladı. Çalışacaklarını sanan kadınlar, dev ekranda kendi çocuklarından gelen mesajları izledi. Ardından ise çocuklarını karşılarında görünce hem onlar hem o anları isleyenler duygusal anlar yaşadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Anneler; sevgi, fedakarlık ve sonsuz sabrın timsali olan, evlatlarına karşı koşulsuz sevgi besleyen, onların her daim yanında olan, güçlü ve eşsiz varlıklardır.

Anneler; sevgi, fedakarlık ve sonsuz sabrın timsali olan, evlatlarına karşı koşulsuz sevgi besleyen, onların her daim yanında olan, güçlü ve eşsiz varlıklardır.

Onlar, hayatın her alanında çocuklarının en büyük destekçisi ve yol göstericisidir. Anneler, çocuklarının hayatındaki en önemli kişi olmanın yanı sıra, aynı zamanda onların ilk öğretmeni, ilk arkadaşı ve en büyük sırdaşıdır. Onların sevgisi ve desteği, çocukların hayatında büyük bir fark yaratır. Annelerin bu eşsiz ve değerli varlığı, her yıl dünya genelinde kutlanan Anneler Günü ile taçlandırılır. Bu özel gün, annelerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Anneler Günü, annelere olan sevgi ve saygıyı gösterme fırsatı sunar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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