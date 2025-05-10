Kırıkkale Belediyesi'nin Anneler Günü'nde Kadın Çalışanlarına Yaptığı Duygulandıran Sürpriz

Bildiğiniz üzere her Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü kutlanır. Bu özel gün, dünyanın dört bir yanındaki annelerin onurlandırıldığı bir gündür. Bu özel günde anneler için pek çok sürpriz hazırlanır. Onlardan biri de Kırıkkale Belediyesi'nden geldi.
Kırıkkale Belediyesi kadın çalışanları için küçük bir sürpriz hazırladı. Çalışacaklarını sanan kadınlar, dev ekranda kendi çocuklarından gelen mesajları izledi. Ardından ise çocuklarını karşılarında görünce hem onlar hem o anları isleyenler duygusal anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anneler; sevgi, fedakarlık ve sonsuz sabrın timsali olan, evlatlarına karşı koşulsuz sevgi besleyen, onların her daim yanında olan, güçlü ve eşsiz varlıklardır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın