Teginart Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım ve Atatürk'lü "Anneler Günü" Çalışmasına İmza Attı

Büyük Taarruz'un başlamasından önce, Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım'a bağ evinde veda etmiş. Ona bir çay partisine katılacağını ve akşamı beklememesi gerektiğini söylemiş. Ancak, Zübeyde Hanım, oğlunun savaşa gideceğini anladı ve Ali Çavuş aracılığıyla ona bir mektup yazmış: 'Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bil Ve de Mustafam, zaferi ele almadan dönme. Ben, seni beklemeyi bilirim...'