Teginart Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım ve Atatürk'lü "Anneler Günü" Çalışmasına İmza Attı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJgheenOkRU/
Yapay Zeka desteği ile birbirinden etkileyici çalışmalara imza atan Teginart Anneler Günü'nde de harika bir çalışmaya imza attı. Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın yer aldığı 'Anneler Günü' temalı video beğeni topladı. Videoda Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı meşhur mektup, Zübeyde Hanım'ın ağzından seslendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videodaki mektubun hikayesi ise şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın