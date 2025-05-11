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Teginart Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım ve Atatürk'lü "Anneler Günü" Çalışmasına İmza Attı

Teginart Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım ve Atatürk'lü "Anneler Günü" Çalışmasına İmza Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 13:45 Son Güncelleme: 11.05.2025 - 13:50

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Yapay Zeka desteği ile birbirinden etkileyici çalışmalara imza atan Teginart Anneler Günü'nde de harika bir çalışmaya imza attı. Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın yer aldığı 'Anneler Günü' temalı video beğeni topladı. Videoda Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı meşhur mektup, Zübeyde Hanım'ın ağzından seslendirildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJgheenOkRU/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Videodaki mektubun hikayesi ise şöyle;

Videodaki mektubun hikayesi ise şöyle;

Büyük Taarruz'un başlamasından önce, Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım'a bağ evinde veda etmiş. Ona bir çay partisine katılacağını ve akşamı beklememesi gerektiğini söylemiş. Ancak, Zübeyde Hanım, oğlunun savaşa gideceğini anladı ve Ali Çavuş aracılığıyla ona bir mektup yazmış: 'Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bil Ve de Mustafam, zaferi ele almadan dönme. Ben, seni beklemeyi bilirim...'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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