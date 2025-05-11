Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Türkiye'de Hangi Toplumsal Değere İhtiyaç Var?" Sorusu Soruldu

Son zamanlarda, ülkemiz birçok farklı alanda önemli sınavlarla karşı karşıya. Bu durum, halkın genel ruh hali üzerinde belirgin bir etki yaratıyor ve bu da kaçınılmaz olarak toplumsal değişimleri tetikliyor. Bu süreç, toplumun genel yapısını ve dinamiklerini etkileyerek, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Bir sokak röportajında insanlara 'Türkiye'de hangi toplumsal değere ihtiyaç var?' sorusu soruldu. Soruya insanlardan saygı, ahlak, liyakat, anlayış gibi cevaplar geldi. Gelen cevaplar ise ülkemiz hakkında uzun uzun düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın