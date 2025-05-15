Birleşik Arap Emirliklerini Ziyaret Eden Donald Trump İçin Yapılan İlginç Karşılama Gündem Oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisinin üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Trump'ı taşıyan uçak, Zayed Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığında, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Trump'ın tören alanına girişiyle birlikte, salonun içerisinde bulunan çocuklar, müzik eşliğinde saçlarını sallamaya başladı. O karşılama töreni gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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